Bật mí món Việt xuất hiện trong sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh

Cập cảng Nhà Rồng (TP.HCM) sáng 22/9/2025, tàu hộ vệ đa nhiệm HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.HCM. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Anh và Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, nhấn mạnh cam kết ngoại giao và sự củng cố hợp tác an ninh, quốc phòng.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM đã tổ chức Lễ hội mùa hè Vương quốc Anh - Việt Nam 2025 (UK - Vietnam Summer Festival) để chào đón tàu HMS Richmond cũng như mừng kỷ niệm 15 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Vương quốc Anh - Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của đại diện các đại sứ quán, các lãnh sự quán tại TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM và người đứng đầu các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và trình diễn nghệ thuật, một chi tiết đặc biệt khiến nhiều khách mời quốc tế bất ngờ: Sản phẩm Vinamilk – thương hiệu sữa dẫn đầu tại Việt Nam – được phục vụ như món ẩm thực Việt độc đáo tại sự kiện.

Trong không gian của một sự kiện ngoài trời, các sản phẩm kem gelato Vinamilk là lựa chọn được săn đón nhiều nhất. Lấy cảm hứng từ món kem trứ danh của Ý, gelato chinh phục khẩu vị của nhiều khách quốc tế ngay từ cái chạm đầu tiên nhờ chất kem dẻo mềm, quyện đặc, kéo sánh.

“Đây là lần đầu tiên tôi được nếm thử kem gelato của Vinamilk. Phải nói là cực kỳ ngon và sảng khoái, đặc biệt là trong những đêm thời tiết nóng thế này”, ông Sam Wood – Giám đốc mảng Xuất khẩu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM - chia sẻ.

Anh Lt Oliver Thomas – thủy thủ đoàn tàu HMS Richmond (bên trái) - dành sự yêu thích đặc biệt cho sản phẩm sữa chua uống Vinamilk Green Farm: “Sữa chua rất ngon, tươi mát và sánh mịn”. Đại diện Vinamilk cho biết, đây là dòng sản phẩm được ủ với 6 chủng men sống và lợi khuẩn châu Âu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Được lên men chậm từ lá trà xanh hữu cơ theo cách ủ truyền thống trong 6 tháng dài, trà kombucha HAYĐẤY nhanh chóng lấy lòng những vị khách yêu thích đồ uống tốt cho sức khỏe (wellness drink). Hương trà ngào ngạt, lại có gaz và vị chua nhẹ ưng ý của những lon kombucha trở thành “chất xúc tác” thú vị cho những câu chuyện kết nối quốc tế.

“Đắt khách” không kém là những ly mocktail của nhà Vinamilk. Các sản phẩm nước ép từ những loại trái cây nhiệt đới được biến tấu theo những công thức độc đáo để giữ trọn hương vị tươi mát, trở thành dư vị khó quên trong lòng thực khách quốc tế.