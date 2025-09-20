'Vua hài đất Bắc' từng đi buôn đồng nát, giờ sống bình dị trong biệt phủ 5.000m²

(VTC News) -

Nghệ sĩ Xuân Hinh (tên đầy đủ là Bùi Xuân Hinh), sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo đông con ở Bắc Ninh. Là con trưởng trong gia đình có 7 chị em, Xuân Hinh sớm phải lo toan, gánh vác nhiều công việc từ thời thơ ấu. Từ nhỏ, ông đã phụ giúp bố mẹ buôn bán khắp nơi.

Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, nam nghệ sĩ nhớ lại quãng thời gian mưu sinh vất vả, khi bất cứ công việc buôn bán nào có thể kiếm ra tiền ông đều làm hết: Từ buôn lợn, buôn gà, nước mắm cho đến sắt vụn, quần áo cũ...

Xuân Hinh từng có quá khứ vất vả.

Dù theo đuổi nghệ thuật dân gian như quan họ, chèo, rồi thi vào trường sân khấu nhưng cuộc sống khó khăn khiến ông vẫn phải vừa học vừa buôn đồng nát. Có thời điểm, ông phải ra tận đầu cầu Chương Dương đón xe đi Hoàng Liên Sơn, đổi hàng với bà con miền núi, mang về thành phố bán lại để trang trải cuộc sống.

Dù đã trải qua nhiều biến cố, khó khăn từ thời thơ ấu đến khi lập nghiệp nhưng Xuân Hinh luôn xem quá khứ là phần đáng trân trọng trong hành trình trưởng thành.

Từ cuối những năm 1990 đến đầu 2000, Xuân Hinh nổi lên như hiện tượng chưa từng có. Thời băng đĩa còn thống trị, mỗi dịp Tết, đĩa hài Xuân Hinh gần như trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều gia đình miền Bắc. Ông được khán giả và truyền thông ưu ái gọi là “vua hài đất Bắc”, “vua chèo”, “danh hài số một”...Nhưng với Xuân Hinh, ông chỉ muốn được gọi là ''kẻ chọc cười dân dã''.

Xuân Hinh từng là danh hài hàng đầu của miền Bắc.

Năm 2017, nghệ sĩ đã quyết định xin nghỉ hưu sớm, chọn cuộc sống bình yên bên gia đình. Ngoài căn nhà trong khu phố cổ Hà Nội, ông sở hữu một căn biệt phủ rộng 5.000 m² ở quê nhà Bắc Ninh và bảo tàng Đạo Mẫu ở Sóc Sơn (Hà Nội).

Biệt phủ được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống Bắc Bộ: mái ngói rêu phong, nhà gỗ, sân gạch đỏ, vườn cây xanh mát. Điểm đặc biệt là toàn bộ công trình sử dụng chất liệu gỗ quý, ngói cổ sưu tầm từ nhiều vùng miền.

Thậm chí, biệt phủ của Xuân Hinh được lọt top 14 công trình kiến trúc ấn tượng nhất thế giới do tạp chí Domus bình chọn.

Biệt phủ rộng 5.000 m² của Xuân Hinh.

Ở tuổi 65, Xuân Hinh không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước. Ông ít nhận show hơn, chọn cuộc sống tĩnh lặng ở quê nhà, vui vẻ với thú điền viên.

Dù nổi tiếng và sở hữu nhiều tài sản giá trị nhưng ông vẫn giữ lối sống giản dị, tiết kiệm. Hiếm khi người ta thấy “vua hài đất Bắc” ngồi xế hộp sang trọng mà ông thường dùng xe máy. Bữa cơm ở nhà theo ông chia sẻ chỉ cần vài món đơn giản là xong bữa.

Xuân Hinh có vợ là bà Nguyễn Phương Lan, người Hà Nội, quen nhau từ năm 1993 rồi cưới đầu năm 1995. Vào cuối năm 1995, vợ ông sinh con gái đầu lòng tên Bảo Linh. Hiện con gái của ông đã kết hôn. Con trai thứ 2 tên là Xuân Quang, du học ở Pháp. Theo nam nghệ sĩ, cả hai con đều có khiếu nghệ thuật nhưng không có ý định nối nghiệp bố.

Ở tuổi U70, danh hài tận hưởng cuộc sống an nhàn cùng thú điền viên dân dã.

Nhiều năm qua, Xuân Hinh duy trì một cuộc sống bình dị. Ông thường xuất hiện với vẻ ngoài đơn giản, thậm chí có phần xuề xòa. Đối với ông, niềm hạnh phúc, sự bình yên chính là mái ấm gia đình, những phút giây được ở bên vợ và các con.