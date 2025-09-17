Cha đẻ 'Gặp nhau cuối tuần' hỏng một mắt vì công việc, U80 vẫn hết mình với nghề

(VTC News) -

Gặp nhau cuối tuần là chương trình hài kịch được phát sóng lần đầu vào tháng 4/2000. Với thời lượng khoảng 40 phút, chương trình nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả để trở thành một trong những show hài kịch được yêu thích nhất. Chương trình cũng là bệ phóng đưa tên tuổi của nhiều nghệ sĩ trở nên nổi tiếng và đến gần hơn với khán giả.

Ít ai biết, người đã tạo nên Gặp nhau cuối tuần chính là đạo diễn, NSND Khải Hưng. Sau 25 năm kể từ ngày số đầu tiên lên sóng, cuộc sống của đạo diễn này vẫn được khán giả quan tâm.

Đạo diễn Khải Hưng là người tạo nên "Gặp nhau cuối tuần".

Đạo diễn Khải Hưng sinh năm 1948 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp khoa Vật lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Làm giáo viên thời gian ngắn, ông chuyển sang nghề lập trình viên và công tác tại một viện nghiên cứu. Năm 1979, ông theo học lớp Đạo diễn khóa đầu tiên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Năm 1982, ông ra mắt Người thành phố, bộ phim trên băng từ đầu tiên của truyền hình Việt Nam. Không lâu sau khi tốt nghiệp, tác phẩm Đứa con tôi của đạo diễn Khải Hưng đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6 (1983). Năm 1985, ông sản xuất phim Cánh diều nhỏ, bộ phim video đầu tiên của Trung tâm Nghe nhìn Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 1993, Nguyễn Khải Hưng được biết đến rộng rãi khi Lời nguyền của dòng sông đoạt giải phim xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Brucxen (Bỉ). Tác phẩm gây tiếng vang lớn khi trở thành bộ phim làm trên chất liệu băng từ đầu tiên của Việt Nam đoạt giải thưởng ở một liên hoan quốc tế.

Bên cạnh phim ảnh, NSND Khải Hưng là người sáng lập nhiều chương trình nổi tiếng. Ngoài Gặp nhau cuối tuần, ông tạo ra hàng loạt gameshow khác như Văn nghệ Chủ nhật, Gặp nhau cuối năm, Táo Quân... Ông cũng chính là người đặt nền móng cho dòng phim truyền hình, được xem là "cha đẻ" của giờ Vàng phim Việt trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 2003, Hãng phim truyền hình Việt Nam đổi tên thành Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), Nguyễn Khải Hưng trở thành giám đốc đầu tiên và đảm nhiệm vai trò này đến khi về hưu.

Năm 2005, với vai trò Giám đốc VFC, NSND Khải Hưng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam khóa 6, nhiệm kỳ 2005–2010. Trước đó, ông đảm nhận chức vụ Phó Tổng thư ký của hội nhiệm kỳ 2000–2005.

Năm 2007, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho 3 tác phẩm Mẹ chồng tôi, Lời nguyền của dòng sông và Không còn gì để nói. Cùng năm đó, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND.

Đạo diễn Khải Hưng có sự nghiệp lừng lẫy.

NSND Khải Hưng nổi tiếng với sự lăn xả và nhiệt huyết trong các dự án phim. Ông từng hỏng một mắt vì mải mê làm phim Sinh tử vào năm 2019. Khi phát hiện giảm thị lực trong một lần đi chọn cảnh, ban đầu ông nghĩ máy ảnh hỏng vì chỉ thấy một màu đen, nhưng sau khi đổi sang mắt bên trái, thị lực trở lại bình thường. Bác sĩ chẩn đoán xuất huyết giác mạc và hẹn tái khám nhưng ông không đi khám đúng hẹn vì bận lịch quay.

Sau khi hoàn thành phim, NSND Khải Hưng mới quay lại bệnh viện thì mắt phải của ông đã bị sẹo phủ giác mạc, không còn khả năng cứu chữa.

Nam đạo diễn tâm sự rằng, bác sĩ khuyến cáo ông, nếu không nghỉ ngơi và dưỡng bệnh, ông khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn cả hai mắt. Bản tính “gan lỳ” cộng với đam mê lớn lao dành cho phim ảnh mà nam đạo diễn vẫn làm việc không muốn dừng lại.

Ông từng nói: “Bao giờ mù hẳn thì tôi chống gậy chứ bắt tôi ngừng làm phim tôi không chịu được. Sống đến ngần này mà lỡ bị mù mắt hẳn thì cũng lãi rồi, tôi không có ân hận hay tiếc nuối điều gì nữa cả”.

NSND Khải Hưng vẫn miệt mài làm việc sau khi nghỉ hưu.

Thời điểm hiện tại, NSND Khải Hưng vẫn tham gia nhiều dự án phim, chương trình truyền hình và giảng dạy ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Sự lạc quan và tình yêu nghề của ông truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ trẻ.

Về hưu đã lâu nhưng nam NSND này vẫn tích cực hoạt động. Trên trang cá nhân, vị đạo diễn gạo cội vẫn chia sẻ hình ảnh trong phòng thu. Ông từng viết: "Nguyên tắc sau khi nghỉ hưu: Không làm bất cứ việc gì mà không vui". Ngoài những lúc tập trung cho công việc, ông cũng dành thời gian đi chơi cùng bạn bè, người thân.

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Khải Hưng cũng được ngưỡng mộ khi có con trai Khải Anh cũng là đạo diễn nổi tiếng. Tuy nhiên, ông hạn chế nói về công việc và cuộc sống của con trai.

Theo NSND Khải Hưng, hai người ít khi hợp tác vì "việc ai người ấy làm" và luôn tôn trọng cuộc sống riêng của con. Ông từng nói vui rằng, Khải Anh chưa bao giờ núp bóng mình và không quá quan tâm khi con trai nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và khán giả.