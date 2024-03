Vừa chấp hành xong án tù, người đàn ông Trung Quốc tiếp tục bị bắt giữ

(VTC News) -

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên thi hành Quyết định bắt giam Huang LinZhong (SN 1976, trú tổ 3, xã Hoàng Gia, TP Vĩnh Châu, Hồ Nam, Trung Quốc) về tội "Trộm cắp tài sản".

Việc bắt giữ Huang LinZhong được thực hiện ngay tại Trại giam Vĩnh Quang ((thuộc Bộ Công an - đóng tại tỉnh Vĩnh Phúc) vào sáng 8/3, đúng ngày Huang LinZhong nhận quyết định trả tự do sau khi chấp hành xong bản án phạt tù 9 tháng về tội "Trộm cắp tài sản" do bị cáo gây ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước đó.

Huang LinZhong bị bắt ngay khi vừa nhận quyết định trả tự do. (Ảnh: CACC)

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, ngày 17/5/2023, Huang LinZhong nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn đến TP.HCM để mua xe mô tô.

Ngày 4/6/2023, Huang LinZhong đi đến tỉnh Phú Yên, do không có tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại các cửa hàng trang sức bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 13h40 cùng ngày, Huang LinZhong đến cửa hàng trang sức PNJ Chi nhánh Phú Yên (phường 4, TP Tuy Hòa) vờ hỏi mua trang sức, yêu cầu nhân viên bán hàng lấy 05 sợi dây chuyền loại 18K vàng Italya để xem.

Lợi dụng lúc các nhân viên không để ý, Huang LinZhong lén lút lấy 1 sợi dây chuyền vàng (khối lượng vàng 5,5535 chỉ, trị giá gần 44 triệu đồng) bỏ vào túi quần rồi đưa 4 sợi dây chuyền còn lại cho nhân viên và nói “không mua hàng” rồi bỏ đi.

Sau đó, nhân viên cửa hàng PNJ kiểm tra phát hiện bị mất sợi dây chuyền vàng nói trên, kiểm tra camera an ninh phát hiện Huang LinZhong lấy trộm nên báo cáo cơ quan chức năng giải quyết.

Trên đường đi ra các tỉnh phía Bắc, Huang LinZhong bán sợi dây chuyền trộm được cho 1 cửa hàng kinh doanh vàng với giá 16 triệu đồng, sử dụng tiêu xài cá nhân.

Ngày 7/6/2023, Huang LinZhong tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp trang sức tại TP Huế thì bị phát hiện, bắt giam.

Sau đó, Huang LinZhong bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và thi hành án tại trại giam Vĩnh Quang.

Trước đó vào năm 2016, Huang LinZhong bị TAND huyện Nguyên Giang, Vân Nam, Trung Quốc xử phạt 1 năm 1 tháng tù cũng do trộm cắp tài sản.