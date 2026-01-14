Vũ Thùy Linh kết đôi Lâm Thanh Nhã, tái hiện đám cưới 3 miền trong MV mới

(VTC News) -

Sau hơn một năm gây chú ý với album Tiếng tơ đồng, Vũ Thùy Linh trở lại với MV Trộm vía - sản phẩm mang màu sắc trẻ trung, tươi mới hơn.

Trộm vía là sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, hòa âm phối khí bởi Lưu Quang Minh, MV do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện. Ca khúc mang không khí vui tươi, dí dỏm xoay quanh câu chuyện cưới hỏi - đề tài quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt. Điểm nhấn đáng yêu của bài hát nằm ở câu hát “Là cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam”, gợi cảm giác giản dị, gần gũi và đậm chất đời thường.

Ca sĩ Vũ Thuỳ Linh.

Góp phần tạo nên sức hút cho MV là màn “kết đôi” giữa Vũ Thùy Linh và diễn viên Lâm Thanh Nhã trong vai chú rể. Lâm Thanh Nhã xuất hiện với hình ảnh hiền lành, rụt rè nhưng duyên dáng và hóm hỉnh, trái ngược với những vai diễn nặng chiều sâu tâm lý trước đó.

Chia sẻ về lý do chọn bạn diễn, Vũ Thùy Linh cho biết cô ấn tượng với nét hiền và sự mộc mạc của Lâm Thanh Nhã, rất phù hợp với tinh thần MV. Dù lịch quay kéo dài hơn dự kiến, nam diễn viên vẫn giữ tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tạo không khí thoải mái cho bạn diễn và ê-kíp.

Việc tiếp tục khai thác chất liệu dân gian khiến Vũ Thùy Linh khó tránh khỏi những so sánh với các ca sĩ như Phương Mỹ Chi hay Hòa Minzy. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng mỗi nghệ sĩ có cách tiếp cận khác nhau với văn hóa truyền thống.

“Nếu Bắc Bling của Hòa Minzy mang đậm màu sắc Kinh Bắc, thì Trộm vía chọn cách kể câu chuyện văn hóa của nhiều vùng miền bằng tinh thần trẻ trung, dí dỏm”, Thùy Linh chia sẻ

Đánh giá về giọng hát của Thuỳ Linh, giảng viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc cho biết Vũ Thùy Linh là trường hợp hiếm trong số các nghệ sĩ trẻ hiện nay khi sở hữu nền tảng thanh nhạc cổ truyền và thính phòng rất vững, đặc biệt ở các làn điệu như quan họ, chèo, xẩm.

Theo cô, Trộm vía là lựa chọn thông minh khi Linh đặt chất dân gian quen thuộc của mình vào không gian pop hiện đại. Nữ ca sĩ có bước chuyển rõ rệt và đáng ghi nhận trong cách sử dụng giọng hát trở nên mềm mại, trẻ trung hơn mà không đánh mất bản sắc dân gian vốn có.

Giảng viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc chia sẻ.

“Chuyển sang pop không có nghĩa là rời bỏ cổ truyền. Khi đặt nền tảng dân gian vào một không gian biểu đạt mới, kỹ thuật cũ không mất đi mà được sử dụng đúng chỗ, tinh tế hơn và có thêm đời sống mới”, cô chia sẻ.

Với Thùy Linh, mẫu người đàn ông lý tưởng là người có nền tảng giáo dục tốt, sống tử tế, biết bao dung và mang lại cảm giác an toàn. Đó cũng là lý do cô chọn giữ đời sống riêng tư bình yên, tránh xa ồn ào.