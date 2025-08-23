MV của Hoà Minzy gần 1 triệu lượt xem, mẹ Việt Nam anh hùng khóc nghẹn xúc động

(VTC News) -

Ca sĩ Hoà Minzy vừa ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình – ca khúc nhạc phim của bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, và là sự tri ân của nữ ca sĩ dành cho những Mẹ Việt Nam anh hùng.

Sau 18 giờ ra mắt, MV thu hút hơn 770.000 người xem, con số này tiếp tục tăng lên. MV còn chạm đến trái tim khán giả bởi câu chuyện xúc động về sự hy sinh thầm lặng và nỗi đau mất mát trong chiến tranh.

MV "Nỗi đau giữa hoà bình" của Hoà Minzy gây xúc động về câu chuyện tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng.

MV được đạo diễn Nhu Đặng thực hiện, bối cảnh tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Nhiều phân cảnh trong phim Mưa đỏ được lồng ghép, tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh.

Trong MV, NSND Như Quỳnh vào vai người mẹ, Hoà Minzy hóa thân thành người vợ mang bầu, tiễn chồng ra chiến trường. Năm tháng trôi qua, khi đứa con vừa lên 3, gia đình ra đầu làng đón anh trở về – nhưng chỉ nhận lại tin báo tử.

Trong quá trình quay, nhiều lần Hòa Minzy bật khóc vì nhập tâm: “Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt… Có thể nói đây là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất trong sự nghiệp".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc cho biết đã mất nhiều ngày tìm hiểu, xem phim để nuôi cảm xúc trước khi viết. “Không sinh ra trong chiến tranh, ban đầu tôi lo không thể viết thật. Nhưng khi nhìn những thước phim và nghe câu chuyện của các mẹ, tôi thấy mình phải viết”, anh chia sẻ.

Tên ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình được giữ nguyên, dù nhiều người e ngại có phần “nặng nề”. “Hòa bình không tự nhiên mà có, đó là sự đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nếu chỉ ca ngợi niềm vui mà quên đi nỗi đau, chúng ta sẽ áy náy”, Nguyễn Văn Chung nói.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn bật khóc, ôm Hoà Minzy.

Sự kiện ra mắt MV có sự xuất hiện đặc biệt của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn (100 tuổi, quê Bắc Ninh). Khi được Hoà Minzy hỏi cảm xúc sau khi xem, bà bật khóc, ôm chặt nữ ca sĩ và nghẹn ngào:“Cảm xúc mất con thì không đau nào bằng. Nhớ, vẫn nhớ lắm, con rách ruột mẹ chả nhớ”.

Khoảnh khắc ấy khiến cả khán phòng lặng đi, nhiều khán giả không cầm được nước mắt. Chia sẻ thêm, Hoà Minzy cho biết, ý tưởng làm MV bắt nguồn từ câu chuyện thật của Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui – người có chồng và con trai duy nhất đều hy sinh. Nỗi đau ấy thôi thúc cô thực hiện một tác phẩm “đủ tâm, xứng tầm” để tri ân.

Không đi theo toàn bộ mạch truyện phim Mưa đỏ, Hoà Minzy chọn lát cắt riêng – câu chuyện hậu phương. Nữ ca sĩ cũng lấy cảm hứng từ chính mẹ ruột, người từng mang thai nhưng vẫn lao động ngoài đồng đến ngày cuối, để khắc họa hình ảnh người phụ nữ kiên cường, lặng lẽ hy sinh.

Trong phòng thu, nhiều lần Hoà Minzy bật khóc, có đoạn cao trào phải gục xuống ôm mặt khiến cả ê-kíp lặng đi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Sự rung động chân thành của Hòa khiến tác phẩm có thêm sức nặng. Không chỉ tôi, mà cả ê-kíp đều rơi nước mắt”.

Cuối buổi ra mắt, Hoà Minzy nghẹn ngào chia sẻ: “Hôm nay, lẽ ra ông nội sẽ ngồi đây đầy tự hào, chứng kiến niềm vui này. Thường ngày, ông hay cười hiền và động viên tôi rằng ‘bà con quê mình tự hào lắm, ai cũng khen con ạ’. Nhưng trong khoảnh khắc đặc biệt này, ông đã không còn có thể nói lời nào…”.

Ngay sau chương trình, nữ ca sĩ lập tức trở về quê chịu tang ông nội. Với Hoà Minzy, sản phẩm này mang ý nghĩa “nút thắt cảm xúc” trong hành trình nghệ thuật của cô, bởi nó gói ghém cả tình yêu nước và tình thân.