Phương Mỹ Chi giành Quán quân Em xinh, Lyhan giữ ngôi vị Á quân

(VTC News) -

Tối 23/8, đêm chung kết Em xinh “say hi” khép lại hành trình gần 3 tháng với nhiều cảm xúc và bùng nổ. Trải qua loạt vòng thi gay cấn, Phương Mỹ Chi giành ngôi vị quán quân, Lyhan trở thành á quân. Top 5 chung cuộc còn có Bích Phương, Orange và Lamoon.

Phương Mỹ Chi khóc nức nở khi giành ngôi vị Quán quân Em xinh.

Ngay sau khi được xướng tên ở vị trí cao nhất, Phương Mỹ Chi bật khóc nức nở: “Sau 12 năm làm nghệ thuật, tôi không biết bao nhiêu lần nhận cúp tinh thần, nhưng đây là lần đầu tiên được cầm cúp chiến thắng. Đây là ngày không thể tưởng tượng được. Tôi từng nhiều lần chứng kiến pháo hoa chúc mừng, không ngờ hôm nay lại là màn pháo hoa dành cho chính mình”.

Bên cạnh giải thưởng lớn, chương trình cũng vinh danh hàng loạt hạng mục phụ: Best Hit: Không đau nữa rồi. Best Leader: Bích Phương. Best Transformation: Phương LyBest Performer: Ánh Sáng AZA. Best Music Creative Artist: 52Hz. Best Group Performance: AAA (nhóm trưởng Tiên Tiên).

Trước khi công bố kết quả, đêm chung kết “Em xinh say hi” mang đến bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Đội Phương Ly mở màn với Đầu mèo đuôi chuột, lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ Đám cưới chuột. Sân khấu được thiết kế như một lễ hội dân gian với kiệu rước hoành tráng, mang lại không khí nhộn nhịp và vui tươi.

Đội Phương Mỹ Chi đem đến Morse Code với thông điệp “sisterhood” – phụ nữ khi ở bên nhau sẽ tạo nên sức mạnh to lớn. Sân khấu được dàn dựng nghệ thuật với mặt trăng cách điệu và những thanh tre tượng trưng cho sự bền bỉ, đoàn kết.

Đội Lyhan chọn Hourglass, khai thác concept thời gian. Các thành viên hóa thân thành “người nắm giữ thời gian”, trân trọng từng khoảnh khắc tại Em xinh “say hi”.

Đội 52Hz (dù vắng mặt) dự kiến trình diễn Ta Di Da – tiết mục đậm chất Latin với sàn disco rực rỡ, vũ đạo sexy dance bùng nổ.

Bích Phương thắng giải Best Leader.

Không khí tại nhà thi đấu vỡ òa nhiều lần, đặc biệt khi Bích Phương được xướng tên ở hạng mục Best Leader. Nữ ca sĩ nhận giải trực tiếp từ tay “bạn trai tin đồn” Tăng Duy Tân, tạo nên màn giao lưu khiến khán giả reo hò phấn khích.

Top 10 nghệ sĩ được khán giả bình chọn cũng được công bố, gồm: Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, 52Hz, Phương Ly, Bích Phương, Lyhan, Orange và Pháo. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi Phương Ly và 52Hz – những cái tên nổi bật xuyên suốt chương trình – không góp mặt trong Top 5 chung cuộc.

Với ngôi vị Quán quân, Phương Mỹ Chi khẳng định bước tiến mới trên hành trình âm nhạc, còn Lyhan trở thành gương mặt trẻ đầy tiềm năng. “Em xinh say hi” chính thức khép lại, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống giải trí Việt với gần ba tháng liên tục “chiếm sóng” mạng xã hội.