Phụ huynh lo lắng con ăn thực phẩm ôi thiu ở trường, hiệu trưởng nói gì?

Hôm nay, trên nhiều hội nhóm phụ huynh của Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội) râm ran với những thông tin về nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú của trường chưa đạt yêu cầu sau buổi giám sát nhận thực phẩm của trường diễn ra sáng nay 15/10. Cụ thể, các thông tin đưa ra là qua giám sát, trứng cút và một số thịt trên xe vận chuyển đến có mùi.

Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh, Hà Nội. Ảnh: FBNT.

Nhiều phụ huynh của bày tỏ lo lắng về những bữa ăn của con em sau những thông tin này.

Chị L.P, một phụ huynh có con đang theo học lớp 3 tại Trường Tiểu học Cự Khê chia sẻ: “Tôi rất hoang mang và lo lắng. Ở nhà, bố mẹ rất cẩn thận trong việc ăn uống nhưng nếu đến trường, con nạp vào người những thực phẩm bẩn thì rất đáng lo ngại. Vì tính chất công việc nên chúng tôi không thể đưa đón con về nhà ăn trưa được nên đành để con ăn bán trú ở trường. Con theo học 5 năm, ngày nào cũng ăn uống tại trường. Chính vì vậy, tôi mong sức khỏe các con được bảo vệ, tránh các hệ luỵ lâu dài”.

Chị L.P rất mong nhà trường có thông tin phản hồi chính thức đến các phụ huynh, cũng như có những biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con.

Sau nhiều lần liên hệ của PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê cho biết, chiều 15/10 nhà trường đã làm việc với đại diện phụ huynh, nhà cung cấp, lãnh đạo xã Bình Minh và cơ quan chức năng về nội dung này.

“Khẳng định không có tình trạng thực phẩm ôi thiu và thực phẩm bẩn”, bà Nam trả lời ngắn gọn và cho hay khi có thông tin chính thức sẽ chia sẻ sau.