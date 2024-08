Vụ nữ bác sĩ bị sát hại gây chấn động Ấn Độ

(VTC News) -

Vụ nữ bác sĩ thực tập 31 tuổi nghi bị cưỡng hiếp và giết hại bắt đầu làm nổi lên các cuộc biểu tình trên khắp Ấn Độ, khi đất nước này đang phải vật lộn với tình trạng bạo lực giới ngày càng tăng.

Các cuộc biểu tình bắt đầu ở Kolkata — thủ phủ của tiểu bang Tây Bengal ở miền đông Ấn Độ, lan sang các tiểu bang khác và thủ đô New Delhi.

Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, số vụ hiếp dâm được báo cáo đã tăng 20 phần trăm vào năm 2022 so với năm 2021.

Chính phủ Ấn Độ ban hành luật nghiêm ngặt hơn chống lại bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới, cũng như một số chiến lược quốc gia để giải quyết vấn đề này, sau vụ việc một phụ nữ trẻ bị cưỡng hiếp tập thể và giết chết trên xe buýt vào năm 2012. Nhưng các vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra và hiện tại, nhiều người biểu tình cho biết họ đã chịu đựng quá đủ.

Các cuộc biểu tình bắt đầu ở Kolkata, thủ phủ tiểu bang Tây Bengal miền đông Ấn Độ, sau vụ cưỡng hiếp và giết hại một nữ bác sĩ ngày 9/8.

Trong các cuộc biểu tình, hàng nghìn bác sĩ đình công. Một nhóm bác sĩ ở New Delhi cố gắng thiết lập dịch vụ chăm sóc miễn phí có giới hạn, từ chối khám cho những bệnh nhân không phải cấp cứu. Các quan chức chính phủ yêu cầu các bác sĩ quay trở lại làm việc như bình thường nhưng họ từ chối cho đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Trong bài phát biểu vào ngày 15/8 - ngày độc lập của Ấn Độ - Thủ tướng Narendra Modi nói rằng mọi người trong nước phải "nghiêm túc suy nghĩ về loại tội ác đang diễn ra đối với những người mẹ, chị em gái, con gái của chúng ta" và rằng "tội ác chống lại phụ nữ cần được điều tra khẩn cấp hơn".

Cho đến nay, cuộc điều tra về vụ án này vẫn đang diễn ra, cũng như những lời kêu gọi mới về việc Ấn Độ cần tăng cường bảo vệ pháp lý cho các chuyên gia y tế nói chung và phụ nữ nói riêng.

Theo những thông tin đã được công bố, nữ bác sĩ thực tập 31 tuổi làm việc tại Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện RG Kar do chính phủ điều hành ở Kolkata. Cô được cho là đã ngủ quên trong phòng hội thảo tại bệnh viện sau một ca làm việc dài. Sáng hôm sau, ngày 9/8, các đồng nghiệp tìm thấy thi thể của cô ấy.

Một báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy dấu hiệu của bạo lực tình dục. Một tình nguyện viên của cảnh sát, được xác định là Sanjay Roy, bị bắt và buộc tội giết người. Cha mẹ của nữ bác sĩ khẳng định có nhiều người khác liên quan. Các quan chức liên bang đã tiếp quản cuộc điều tra vụ án.

"Có quá nhiều vụ bạo lực giới" ở Ấn Độ, Ather Zia, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Bắc Colorado, nói với Vox. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng điều đó không chỉ xảy ra ở Ấn Độ. "Mà ở cả thế giới".

Cha của nữ bác sĩ thực tập nói con gái ông học tập rất vất vả vì muốn trở thành bác sĩ và cả gia đình vô cùng nỗ lực để hỗ trợ cho cô.

"Tất cả những giấc mơ của chúng tôi tan vỡ chỉ trong một đêm. Chúng tôi tiễn con bé đi làm nhưng lại phải nhận thi thể con bé trở về từ bệnh viện. Mọi chuyện đã kết thúc".

Mặc dù họ vẫn ở một vùng ngoại ô trung lưu, mọi người ở nơi cô lớn lên đều tôn trọng cô như một người thành đạt. Trước nhà họ không ghi tên bố mẹ cô mà ghi tên cô cùng dòng chữ "bác sĩ" đầy tự hào.

Sau khi vụ việc xảy ra, sự bàng hoàng lan tỏa khắp khu phố. Họ càng phẫn nộ hơn khi nghĩ rằng bệnh viện nơi cô làm việc đáng ra phải là một nơi an toàn.

Người cha cho biết: “Giống như tất cả các bậc cha mẹ khác, chúng tôi lo lắng về sự an toàn của con cái những khi nó đi du lịch. Nhưng ở đây là bệnh viện, và chúng tôi đã thoải mái hơn. Chúng tôi nghĩ rằng con bé sẽ an toàn. Giống như khi chúng tôi đưa con đến trường – một khi con vào cổng, bạn sẽ cảm thấy con an toàn rồi”.

Trong một bài đăng trên X, người đứng đầu Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, Tiến sĩ RV Asokan, nói rằng “chúng tôi đã phụ lòng cô ấy khi còn sống nhưng giờ sẽ không phụ cái chết của cô ấy” – ý chỉ đến các cuộc biểu tình, phản đối và các cuộc đình công của bác sĩ đã làm rung chuyển đất nước kể từ khi phát hiện ra thi thể của cô.