Vụ lừa đảo chấn động dư luận Trung Quốc: Trợ lý mạo danh KOL trục lợi 4 tỷ đồng

Một vụ lừa đảo gây chấn động dư luận Trung Quốc vừa được phanh phui: Trợ lý cá nhân của một phụ nữ nổi tiếng trong ngành thời trang bị cáo buộc đánh cắp danh tính, dàn dựng hình ảnh “du học sinh Harvard” để trục lợi, thu về số tiền boa lên tới hơn 1,14 triệu nhân dân tệ (4,2 tỷ đồng).

Người tố cáo vụ việc là Chen Xin, một influencer trong lĩnh vực thời trang, sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Ngày 24/1, Chen công bố thông tin Jiang, trợ lý của cô, trong suốt 6 năm qua đã bí mật sử dụng hình ảnh, tài khoản mạng xã hội và đời sống cá nhân của cô để xây dựng danh tính giả nhằm lừa đảo cộng đồng mạng.

Chen là người có tầm ảnh hưởng trên mạng về thời trang. (Ảnh: 163)

Theo Chen, Jiang tự dây dựng hình ảnh một phụ nữ trẻ giàu có người Trung Quốc đang theo học tại trường Harvard, Mỹ. Thực tế Jiang sinh sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và chưa từng ra nước ngoài. Để củng cố vỏ bọc, Jiang đánh cắp hình ảnh một sinh viên nước ngoài, thay đổi địa chỉ IP để giả vờ đang sinh sống và học tập tại Mỹ.

Chen cho biết, Jiang đã nhiều lần lén vào nhà cô bằng mật khẩu riêng, mặc quần áo sang trọng của cô, bao gồm cả tất và đồ ngủ, rồi sử dụng đồ đạc trong nhà để chụp ảnh. Ngoài ra, nữ trợ lý còn đăng tải nhiều bức ảnh Chen từng chụp nhưng chưa công bố, sau đó dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thay hình Chen bằng ảnh mình, chỉnh sửa khuôn mặt kỹ lưỡng trước khi đăng tải lên mạng xã hội.

Không dừng lại ở việc xây dựng hình ảnh xa hoa, Jiang còn tổ chức các buổi phát trực tiếp với nội dung truyền cảm hứng. Vào tháng 1 vừa qua, cô mở buổi livestream với chủ đề “sự trưởng thành của người phụ nữ thông minh”, qua đó nhận được 1,14 triệu nhân dân tệ tiền boa từ người xem.

Chen Xin cho biết, cô chỉ phát hiện ra sự việc sau khi nhận được tin nhắn cảnh báo từ một người lạ. Người này cho biết đã phát hiện một tài khoản mạng xã hội có nội dung và hình ảnh trùng khớp đáng ngờ với cuộc sống riêng tư của Chen. Khi Chen kiểm tra, tài khoản kia liền chặn cô. Phải dùng tài khoản của bạn bè để truy cập, nữ influencer mới bàng hoàng nhận ra mình đang là nạn nhân của một vụ mạo danh tinh vi.

Jiang dựng vỏ bọc "du học sinh Harvard" để trục lợi tiền tỷ. (Ảnh: 163)

Sau khi dân mạng nhận ra căn nhà xuất hiện trong ảnh của Jiang chính là nhà của Chen, Jiang nhận mình là em gái của Chen để đánh lạc hướng dư luận. Thậm chí, cô ta còn gửi vị trí nhà của Chen cho người theo dõi nhằm chứng minh mối quan hệ chị em giữa hai người. Bằng danh tính giả này, Jiang được cho là đã hẹn hò trực tuyến với nhiều người.

Chen tiết lộ, Jiang đã mạo danh cô trong suốt 2,5 năm, trong khi thời gian làm trợ lý cá nhân kéo dài tổng cộng 6 năm. Ban đầu, Jiang tiếp cận Chen với tư cách người hâm mộ, cầu xin vay tiền để có thể thoát khỏi hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Thay vì cho vay, Chen đề nghị tạo công ăn việc làm cho Jiang, khi đó chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, nhằm giúp cô có thu nhập ổn định và học thêm các kỹ năng truyền thông.

Chen cho biết, cô đã tận tình dạy Jiang các kỹ năng nghề nghiệp, chỉ yêu cầu làm việc 15 ngày mỗi tháng và cho phép làm thêm các công việc bán thời gian khác. Khi Jiang xin nghỉ phép để chăm sóc cha bị thương do ngã hồi tháng trước, Chen cũng chủ động chuyển tiền hỗ trợ.

Chính vì vậy, Chen cảm thấy bị phản bội nghiêm trọng khi sự việc bị phanh phui. Khi đối chất, Jiang thừa nhận làm điều sai trái vì sự phù phiếm. Ban đầu, Chen không có ý định đưa vụ việc ra tòa, chỉ yêu cầu Jiang công khai xin lỗi và hoàn trả toàn bộ số tiền boa thu được từ buổi phát trực tiếp gian lận.

Tuy nhiên, Jiang sau đó đã bội ước, chặn liên lạc với Chen và phủ nhận mọi cáo buộc, ngoại trừ việc từng sử dụng một vài bức ảnh của Chen và mặc quần áo của cô. Trước động thái này, Chen công khai thư của luật sư gửi tới Jiang, cáo buộc cô ta xâm phạm nghiêm trọng quyền hình ảnh, danh tiếng và quyền riêng tư.

Jiang cũng có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến tham ô và lừa đảo.

Jiang mặc đồ và sử dụng bếp của Chen để xây dựng hình ảnh sang chảnh. (Ảnh: 163)

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng so sánh Jiang với Anna Sorokin, nữ tội phạm khét tiếng từng giả danh nữ thừa kế người Đức để lừa đảo giới thượng lưu New York, chiếm đoạt 275.000 USD (7,1 tỷ đồng) từ ngân hàng, khách sạn và những người giàu có.

“Cô ta quá phù phiếm đến mức cố gắng sống như một người khác, và cũng quá ngây thơ khi nghĩ rằng trên internet không có gì bị phơi bày”, một người bình luận. Một ý kiến khác bày tỏ sự bàng hoàng: “Tôi thực sự sốc khi cô ta còn dùng cả trí tuệ nhân tạo để đánh cắp hình ảnh của chính chủ mình”.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về vấn nạn đánh cắp danh tính, lạm dụng công nghệ và sự mong manh của quyền riêng tư cá nhân trong kỷ nguyên mạng xã hội.