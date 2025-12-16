'Nổ' quen cán bộ để chạy trường, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1988, trú thôn Mỹ Phú, phường Phong Dinh, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, Nguyễn Thế Anh đưa ra thông tin gian dối về việc đang nộp hồ sơ để phân chia tài sản sau khi ly hôn là một ngôi nhà tại đường Hải Triều (TP Huế) và đang làm thủ tục tách thửa đất tại phường Phong Dinh để nhiều lần vay mượn, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang thực hiện lấy lời khai với Nguyễn Thế Anh

Ngoài ra, Nguyễn Thế Anh còn đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với những cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục thành phố, có khả năng xin cho con nạn nhân vào học tại một trường THCS trên địa bàn để tiếp tục chiếm đoạt tiền.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền nạn nhân bị Nguyễn Thế Anh chiếm đoạt là hơn 1,037 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Nguyễn Thế Anh đem tiêu xài cá nhân hết. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cuối tháng 8/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cũng khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Dương Đức Thắng (SN 1969, trú tại TK1, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng mạng xã hội và mối quan hệ quen biết, Dương Đức Thắng biết đến gia đình ông Vừ Chứ Dơ có con trai học xong đại học nhưng chưa xin được việc làm. Bản thân Thắng chỉ là thợ lái máy xúc, lao động tự do; không phải là người có nhiệm vụ, quyền hạn trong tuyển dụng việc làm; không có khả năng xin được việc.

Thông qua thủ đoạn gian dối về việc quen biết với nhiều sếp làm ở bộ phận tuyển sinh và có khả năng xin được việc cho con trai ông Dơ vào làm kiểm lâm, Thắng đã chiếm đoạt của gia đình ông Dơ số tiền 400 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi số điện thoại nhằm lẩn trốn việc truy tìm của cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La truy tìm được Dương Đức Thắng khi đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc Ngách 89, ngõ 250 đường Kim Giang (phường Kim Giang, TP Hà Nội).