Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Cán bộ Kiểm lâm Nghệ An nói gì?

Trả lời Báo điện tử VTC News liên quan đến thông tin vụ án Thái Khắc Thành (trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân khu vực 5 - tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm tuyên 6 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng, một cán bộ Kiểm lâm Nghệ An cho biết, theo quy định việc nuôi nhốt động vật hoang dã, quý, hiếm phải được cấp thẩm quyền cấp phép. Việc Thái Khắc Thành nuôi nhốt, bán Gà lôi trắng (là động vật nằm trong sách Đỏ) là vi phạm pháp luật, do đó sẽ bị xử lý theo quy định.

Thái Khắc Thành và tang vật vụ án

"Thái Khắc Thành bị bắt do bán, nuôi nhốt trái phép Gà lôi trắng là tháng 4/2025. Thời điểm đó Gà lôi trắng là thuộc nhóm 1B, là những loài bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng và bị cấm khai thác, săn bắt vì mục đích thương mại.

Tuy nhiên, theo Thông tư 27 năm 2025 của Bộ NN-MT (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), quy định về quản lý loài nguy cấp, quý hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì Gà lôi trắng được đưa xuống nhóm 2B. Khi đó, người vi phạm sẽ bị xử phạt ở mức nhẹ hơn so với nhóm 1B.

Thời điểm Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Hưng Yên xét xử Thái Khắc Thành là ngày 8/8/2025. Thời điểm này Gà lôi trắng đã thuộc nhóm 2B. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố từ tháng 4 đến tháng 7/2025 thì Gà lôi trắng vẫn thuộc nhóm 1B", cán bộ Kiểm lâm Nghệ An cho biết thêm.

Trước đó, ngày 2/4/2025, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư (cũ), phát hiện xe ô tô BKS 37K-258.41 đang vận chuyển 10 con gà lôi trắng - loài nằm trong danh mục 1B thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/8/2025, Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù giam.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, có mẹ già và 3 con nhỏ, nên chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi, vợ bị cáo Thành) cho biết hiện đang nhờ luật sư tư vấn làm đơn để chồng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

