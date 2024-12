Dân Thừa Thiên - Huế tự nguyện giao nộp nhiều động vật hoang dã quý hiếm

(VTC News) -

Ngày 2/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, có 6 động vật hoang dã, quý hiếm được người dân tự nguyện giao nộp cho các đơn vị kiểm lâm trực thuộc. Trong số đó có 4 con trăn gấm, 1 con rùa hộp trán vàng miền Trung và 1 con tê tê Java.

Lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên - Huế tiếp nhận và thả con rùa hộp trán vàng miền Trung vào môi trường tự nhiên. (Ảnh: KLCC)

Cụ thể, một con trăn gấm được các Hạt Kiểm lâm TP Huế tiếp nhận từ ông Đặng Trung (trú phường Thuận An, TP Huế); hai con trăn gấm khác được Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 tiếp nhận từ ông Nguyễn Văn Tuấn (trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc) và 1 con trăn gấm được Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tiếp nhận từ ông Hồ Đức Hậu (trú xã Lộc An).

Con rùa hộp trán vàng miền Trung được Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang tiếp nhận từ ông Phạm Văn Huy (trú xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) và tê tê Java được Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới tiếp nhận từ ông Nguyễn Viết Phương (trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới).

Theo cơ quan chức năng, trăn gấm thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB. Rùa hộp trán vàng miền Trung là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong sách Đỏ Việt Nam và sách Đỏ thế giới, cần được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Tê tê Java thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, nằm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Con trăn gấm được người dân Thừa Thiên - Huế mang đến lực lượng kiểm lâm giao nộp. (Ảnh: KLCC)

Đầu tháng 7/2024, lực lượng kiểm lâm cơ sở thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tiếp nhận một con cu li nhỏ do ông Ngô Đình Đạt (trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tự nguyện giao nộp.

Ông Đạt ban đầu mua cu li về nhà nuôi để làm cảnh. Qua sách báo, phương tiện truyền thông, ông Đạt nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, cần được bảo tồn nên báo với lực lượng chức năng qua đường dây nóng để giao nộp con vật.

Con vật sau đó được cơ quan kiểm lâm tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng để thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Cách đây hơn 2 tháng, Hạt Kiểm lâm TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cũng tiếp nhận một con cu li nhỏ từ Nguyễn Đức Minh Q., học sinh lớp 6- trường THCS Thủy Bằng (TP Huế) tự nguyện giao nộp với nguyện vọng thả về môi trường tự nhiên. Con cu li này được em Q. phát hiện trong vườn nhà của mình.

Được biết, cu li nhỏ có tên khoa học Nycticebus pygmaeus thuộc bộ linh trưởng. Đây là loài động vật hoang dã được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất bởi chúng là thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 64/2019NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ.