Vụ án Mr Pips: Vợ của Mr Hunter bị bắt khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

(VTC News) -

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 7/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ thông tin liên quan vụ án Mr Pips.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này. Trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.

"Thời gian qua, Công an Hà Nội đã phối hợp với Interpol, bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đối tượng đang trốn tại Thái Lan", Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.

Công an đã làm yêu cầu dẫn độ nhưng bị can này mới sinh con nên phải đợi thời gian để đủ điều kiện dẫn độ về.

"Chúng tôi đã bắt giữ kịp thời bởi khi đó Thêu đang chuẩn bị tư trang để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau này khi đưa Thêu về nước sẽ hứa hẹn khai thác được nhiều thông tin để từ đó thu giữ nhiều tài sản khác", Trung tướng Tùng nói.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin tại họp báo Bộ Công an.

Công an cũng mới bắt giữ Nguyễn Thị Thủy, 43 tuổi, kế toán của Phó Đức Nam (tức TikToker Mr Pips). Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng triệu tập, làm rõ thêm hơn 1.100 người liên quan.

Giám đốc Công an Hà Nội nói "rất xót xa" khi nhiều người liên quan là sinh viên, thanh niên trưởng thành. Nhưng họ biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips là lừa đảo mà không tố giác. Thời gian tới, công an sẽ phân loại để xử lý nghiêm các trường hợp này.

Ngoài việc kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế với một người Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là nghi phạm đứng đầu đường dây lừa đảo. Cơ quan điều tra cũng thu giữ thêm nhiều bất động sản, 7 ô tô hạng sang, 1,2 triệu USD Singapore Mr Pips gửi tại Ngân hàng ở Singapore (khoảng 24 tỷ đồng). Như vậy, tổng số tiền và tài sản thu được trong vụ án là 5.315 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã thu 316 tỷ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng...125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

Công an xác định được 571 bị hại nên Giám đốc Công an Hà Nội tiếp tục kêu gọi ai là bị hại hãy ra trình diện để phối hợp.