Vụ 40 học sinh ngộ độc ở trường tại Quảng Trị: Cách chức hiệu trưởng và hiệu phó

(VTC News) -

Liên quan vụ 40 học sinh ngộ độc, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy.

Theo quyết định kỷ luật, UBND xã Kim Ngân xác định 2 lãnh đạo nhà trường có những vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường cũng như uy tín của ngành giáo dục địa phương. Trên cơ sở đó, UBND xã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.

Ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy cùng cấp phó bị cách chức sau vụ 40 học sinh ngộ độc.

Nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy không bị gián đoạn, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình - Phó Chủ tịch UBND xã, trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của nhà trường trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng theo quy định.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 26/9, sau bữa ăn sáng ở Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, 40 học sinh của trường này phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 4 mẫu thức ăn được kiểm nghiệm, có mẫu thức ăn cá chim kho dương tính với Bacillus cereus, vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao trước đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh được cho là cô Đ.T.H.H - Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù có đề nghị của nhân viên y tế. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt nhà trường tổng số tiền 196,5 triệu đồng và đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng. Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc.