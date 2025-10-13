Giọng sáng, dáng xinh - nơi tôn vinh bản lĩnh sinh viên báo chí truyền thông

(VTC News) -

Tối 12/10 tại Nhà thi đấu Đa năng, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) đã diễn ra chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 trong không khí sôi động, rực rỡ và đầy cảm xúc.

Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và giọng nói - biểu tượng của sinh viên làm truyền thông trong kỷ nguyên vươn mình của thời đại số.

Top 3 Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025.

Top 3 rạng rỡ, tỏa sáng tài năng và tri thức

Vượt qua hơn 20 thí sinh tài năng, Nguyễn Ngọc Phương Trinh (SBD 022) đã xuất sắc đăng quang Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025. Phương Trinh gây ấn tượng với gương mặt sáng, phong thái tự tin và khả năng truyền cảm hứng qua giọng nói – yếu tố đặc trưng của sinh viên theo đuổi lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Nguyễn Ngọc Phương Trinh trong khoảnh khắc đăng quang.

Trong phần thi “Tôi yêu tiếng nói Việt Nam”, Nguyễn Ngọc Phương Trinh (SBD 022) thể hiện bản lĩnh của một người trẻ biết làm chủ ngôn ngữ và công nghệ truyền thông, lan tỏa thông điệp nhân văn của nghề phát thanh - truyền hình. Theo đánh giá của Ban giám khảo, Phương Trinh là hình mẫu sinh viên năng động, hiện đại và giàu cảm xúc, đại diện xứng đáng cho thế hệ sinh viên VOV College.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về Nhự Thị Hồng Linh (SBD 037) – thí sinh gây ấn tượng với phong thái dẫn dắt chuyên nghiệp, giọng nói nội lực và sự tự tin nổi bật. Bên cạnh đó, cô còn giành thêm hai giải thưởng phụ là “Người đẹp Phát thanh” và “Người đẹp Áo dài”.

Danh hiệu Á khôi 2 được trao cho Lê Thị Kim Ngân (SBD 004) – gương mặt mang vẻ đẹp dịu dàng, bản lĩnh cùng khả năng kết nối khán giả bằng sự chân thành và thông minh.

Á khôi 1 Nhự Thị Hồng Linh và Á khôi 2 Lê Thị Kim Ngân trong giây phút được xướng tên.

Giọng nói - vương miện tri thức của sinh viên truyền thông thời đại số

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Giọng sáng – Dáng xinh”, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II – nơi mỗi giọng nói, mỗi bước đi trên sân khấu đều là biểu hiện của tri thức, của niềm tự hào về nghề phát thanh – truyền hình.

Đêm chung kết là hành trình cảm xúc được dàn dựng công phu, mở màn bằng phần đồng diễn “Tự hào VOV” đầy năng lượng của top 21 thí sinh. Trong hơn 4 giờ đồng hồ, các vòng thi “Rạng ngời hương sắc” (trình diễn trang phục dạ hội) và “Duyên dáng Việt Nam” (trình diễn áo dài) và phần thi “Tôi yêu tiếng nói Việt Nam” đã mang đến khán giả những màn trình diễn lộng lẫy, tôn vinh nét đẹp hiện đại hòa quyện cùng truyền thống.

Màn đồng diễn “Tự hào VOV” đầy năng lượng của top 21 thí sinh.

Top 10 với màn trình diễn áo dài “Duyên dáng Việt Nam”.

Phát biểu tại chương trình, ThS. Nguyễn Minh Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám khảo, các thí sinh và các đơn vị tài trợ đã đồng hành, góp phần tạo nên thành công của mùa giải năm nay.

Ông nhấn mạnh: “Cuộc thi không chỉ tìm kiếm gương mặt đại diện cho sắc đẹp mà còn tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và giọng nói - những giá trị cốt lõi làm nên người làm truyền thông hiện đại. Đây là sân khấu để sinh viên thể hiện năng lực, niềm đam mê và tình yêu nghề trong thời đại truyền thông số".

Song song với các màn trình diễn, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ các ca sĩ Phượng Vũ, Xuân Tài, Đàm Ý Nhi,... cùng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, góp phần tạo nên một đêm nghệ thuật trọn vẹn và đậm chất sinh viên báo chí truyền thông.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân tới Ban giám khảo - những người đã đồng hành, cống hiến tâm huyết và góp phần làm nên thành công của cuộc thi.

Bên cạnh top 3 danh hiệu cao nhất, Ban tổ chức cũng vinh danh nhiều giải thưởng phụ nhằm tôn vinh tài năng, bản lĩnh và phong thái chuyên nghiệp của thí sinh gồm Người đẹp Truyền hình; Người đẹp Phát thanh; Người đẹp Tài năng; Người đẹp Catwalk; Người đẹp Dạ hội; Người đẹp Áo dài; Thí sinh được yêu thích nhất.

Ban giám khảo đã đặc biệt trao thêm danh hiệu “Người đẹp Truyền thông” cho thí sinh Phạm Thị Thu Hà nhằm ghi nhận sự nỗ lực và khả năng lan tỏa hình ảnh tích cực trong suốt hành trình cuộc thi.

Cùng trong khuôn khổ chương trình đã trao 14 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Hoạt động này thể hiện tinh thần nhân văn của nhà trường - nơi luôn đồng hành và tiếp sức cho sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức.

Các nhà tài trợ trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” - hoạt động ý nghĩa tiếp thêm động lực cho sinh viên vươn lên trong học tập.

Từ những vòng sơ khảo đến đêm chung kết, Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 là hành trình để các thí sinh rèn luyện kỹ năng, khẳng định bản lĩnh và khám phá chính mình. Mỗi phần thi là một câu chuyện về niềm tự hào nghề nghiệp, về giọng nói - phương tiện kết nối con người với con người, xã hội với truyền thông.

Cuộc thi khép lại bằng khoảnh khắc đăng quang của Hoa khôi Nguyễn Ngọc Phương Trinh cùng top 20 thí sinh, một hình ảnh tượng trưng cho sức trẻ, sự tự tin và khát vọng cống hiến của sinh viên VOV College.

Đây không chỉ tôn vinh sắc đẹp mà còn lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp tri thức, lòng nhân văn và tinh thần đổi mới - những giá trị làm nên bản lĩnh người làm báo trong thời đại số.