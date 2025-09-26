Chỉ cần vài giây nhạc, ký ức về một chương trình đặc biệt trên VOV ùa về

C

Chuyện thầm kín

"Chuyện thầm kín" là chương trình quen thuộc được phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Chương trình tổng hợp tất cả các vấn đề mà bạn "không biết nói cùng ai".

Nếu các bạn có những vấn đề không biết nói cùng ai liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản, các bạn có thể gọi cho "Chuyện thầm kín". Các chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình.