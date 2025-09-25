Đoạn nhạc 13 giây từng làm say lòng triệu thính giả VOV, bạn có nhớ?

B

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Chương trình "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt "trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam ra đời vào những năm 70 của thế kỷ XX với mục đích tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt, góp phần làm cho tiếng Việt giàu và đẹp.

Trải qua hàng chục năm tồn tại, chương trình là điểm hẹn đáng nhớ của các thính giả nghe Đài ở các thế hệ khác nhau. Chương trình với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ đã và đang kiên trì mục tiêu giữ gìn và phát triển tiếng Việt, một cấu phần quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam.

Hãy cùng chương trình "Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt" rèn luyện, trau dồi kho tiếng Việt của bản thân. Đó cũng là cách gìn giữ và làm giàu "vốn quý" của cả dân tộc. Chương trình được phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).