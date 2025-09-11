Vớt 3 tạ cá chết phơi bụng trên hồ Trúc Bạch

Từ chiều 10/9 đến nay, hồ Trúc Bạch (phường Ba Đình, Hà Nội) xuất hiện nhiều xác cá dạt vào ven hồ. Cá chết chủ yếu là các loại cá rô phi, cá mè...

Mùi hôi thối của xác cá ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều người dân sinh sống khu vực bán đảo Trúc Bạch.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trong sáng 11/9, đơn vị đã huy động công nhân vớt xác cá trên hồ. Số lượng cá chết trên hồ Trúc Bạch khoảng 300kg. Toàn bộ xác cá đã được thu gom để xử lý theo quy định.

Công nhân vớt cá chết trên hồ Trúc Bạch vào sáng 11/9.

Về nguyên nhân, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, cá chết do thay đổi thời tiết. Theo người dân địa phương, đây là lần hiếm hoi tại hồ Trúc Bạch xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Được biết, thời điểm giao mùa từ tháng 9 đến tháng 11 là khi cá chết nhiều tại các hồ tự nhiên tại Hà Nội.

Tháng 10/2024, mỗi ngày có hàng tạ cá chết được vớt lên ở hồ Tây. Lúc đó, quận Tây Hồ (cũ) đã đề xuất đánh tỉa cá rô phi tại hồ Tây để giảm mật độ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hồ Tây chưa ghi nhận tình trạng cá chết hàng loạt.