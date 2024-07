Vòng 11 giải nữ VĐQG 2024: Than KSVN lội ngược dòng kịch tính

(VTC News) -

Than KSVN gặp không ít thử thách trong màn đối đầu với Thái Nguyên T&T ở lượt đấu thứ 11. Sau tiếng còi khai cuộc, Than KSVN vẫn duy trì thế trận nhỉnh hơn. Họ kiểm soát bóng tốt với sự linh hoạt của Nguyễn Thị Vạn và Dương Thị Vân. Tuy nhiên, khi mà Thúy Hằng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thì hàng thủ Than KSVN lại bộc lộ sơ hở.

Phút 16, từ nỗ lực tranh cướp bóng trong vòng cấm của Minh Chuyên, Lê Hoài Lương tận dụng cơ hội dứt điểm tung lưới đối phương, mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T. Đây là phá bóng mà hàng thủ Than KSVN không giữ được sự tập trung cần thiết.

Nguyễn Thị Vạn giúp Than KSVN giành 3 điểm.

Bất ngờ để thua, Than KSVN buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, nỗ lực của thầy trò HLV Đoàn Minh Hải chưa thể mang đến khác biệt trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Than KSVN tiếp tục tấn công và tạo sức ép rất lớn lên phần sân của đội bóng xứ chè. Phút 52, tận dụng sai lầm của hậu vệ Thái Nguyên T&T, Trúc Hương đi bóng và tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Than KSVN.

Kể từ đây, Thái Nguyên T&T bắt đầu gặp khó khăn và không còn có nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 69, Mỹ Anh phạm lỗi với Dương Thị Vân trong vòng cấm và quả phạt đền dành cho Than KSVN. Nguyễn Thị Vạn dễ dàng đánh bại Kim Thanh nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng vùng mỏ. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng 11, Hà Nội I tạo ra chiến thắng rất ấn tượng trước TP.HCM II. Họ dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 bằng các pha lập công của Vũ Thị Hoa và Kim Anh. Đầu hiệp 2, tiền đạo đội trưởng Hải Yến tiếp tục ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Thời gian còn lại của trận đấu, đội bóng Thủ đô ghi thêm 4 bàn để ấn định chiến thắng 7-0 trước TP.HCM II.