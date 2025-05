Volkswagen phải thu hồi hàng nghìn chiếc ô tô điện do ghế... quá rộng

(VTC News) -

The Drive cho biết, trong thông báo thu hồi được ban hành mới đây, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) cho biết hàng ghế thứ ba của xe Volkswagen ID.Buzz 2025 đã không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới.

Cụ thể, hàng ghế sau được thiết kế chỉ dành cho hai người ngồi, nhưng lại đủ rộng để có thể chở ba người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Volkswagen ID.Buzz 2025.

Chiếc xe được thiết kế với 7 chỗ ngồi chia thành 3 hàng theo kiểu 2-3-2, NHSTA cho biết hàng ghế thứ ba đủ rộng để chứa ba hành khách, nhưng chỉ có hai dây an toàn được cung cấp.

Báo cáo thu hồi nêu ra rằng, chiều rộng đã "vượt quá giá trị tối đa" được phép. Phải có thêm dây an toàn vì trong trường hợp ba người, sẽ giúp nguy cơ bị thương trong một vụ tai nạn giảm đi.

Số lượng xe bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi ID.Buzz là 5.637 xe tại Hoa Kỳ và 771 xe tại Canada.

Mẫu xe này được sản xuất tại Hanover (Đức) vào thời điểm từ tháng 9/2024 - 2/2025.

Theo Automotive News đưa tin, chủ sở hữu sẽ nhận được thông báo chính thức vào ngày 20/6, lệnh ngừng bán đã được ban hành đối với hàng tồn kho cũng như xe đã qua sử dụng.

Volkswagen đã xác định cách khắc phục, khi lắp miễn phí cho các chủ xe một miếng ốp điều chỉnh chiều rộng ghế.

Volkswagen ID. Buzz có vẻ ngoài cổ điển, nhưng nội thất lại nhiều tính năng hiện đại.

Volkswagen ID. Buzz là sự hiện thân phong cách hiện đại của dòng Bus hay Van cổ điển của hãng Đức vào những năm 1960-1970. Xe xây dựng trên nền tảng MEB của Volkswagen với không gian nội thất rộng rãi vượt trội, trong khi chỉ cao hơn mẫu SUV cỡ lớn Cadillac Escalade chỉ 10 mm.

Với gói pin 82 kWh cung cấp năng lượng cho động cơ điện 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Động cơ dẫn động cầu sau, giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 145 km/h.

ID. Buzz có thể sạc loại AC 11 kW, hoặc sạc nhanh DC 170 kW với khả năng sạc 5-80% trong 30 phút.

Tại thị trường Đông Nam Á theo kế hoạch, ID. Buzz sẽ “lên kệ” tại các đại lý Volkswagen ở Indonesia với giá 79.800 USD (hơn 2 tỷ đồng). Phiên bản trục cơ sở dài LWB sẽ ra mắt vào tháng 11 tới và có giá là 91.800 USD (2,34 tỷ đồng).