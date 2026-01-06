Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu: Từ mạch nguồn ký ức đến nhịp đập thời đại

(VTC News) -

Giữa bối cảnh các chương trình nghệ thuật ngày càng nhiều, sân khấu quy mô càng lớn, kỹ thuật ngày càng hiện đại, khán giả không thiếu lựa chọn để xem. Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tối 5/1 tại Nhà hát Hồ Gươm đã tạo nên một điểm nhấn khác biệt: không phô trương, không chạy theo thị hiếu nhất thời, mà khơi gợi vào miền ký ức sâu bền nhất của công chúng – ký ức âm thanh gắn với làn sóng phát thanh quốc gia.

Với nhiều người Việt Nam, chỉ cần câu xướng quen thuộc “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam” vang lên cũng đủ làm sống lại một không gian rất riêng: những buổi tối quây quần bên chiếc radio, những bản tin chiến sự thời bom đạn, những bài hát đi cùng năm tháng lao động, học tập, trưởng thành.

Chính mạch cảm xúc ấy đã trở thành “đặc sản” không thể thay thế của VOV và được khơi gợi trọn vẹn trong đêm diễn Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu.

Có lẽ vì vậy mà chương trình đã “cháy vé” nhiều ngày trước khi diễn ra. Không khó để bắt gặp dòng trạng thái đăng trên fanpage của nghệ sĩ và người tổ chức chia sẻ rằng họ không còn vé, mong được thông cảm.

Âm nhạc phát thanh – sợi dây gắn bó bền bỉ suốt 80 năm

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình không nằm ở quy mô sân khấu hay số lượng tiết mục, mà ở chất liệu âm nhạc đã từng sống rất lâu trên làn sóng radio. Nhiều ca khúc trong đêm diễn không chỉ quen thuộc, mà đã trở thành “bạn đồng hành” của nhiều thế hệ qua hơn 80 năm phát thanh. Khi những giai điệu ấy vang lên trong không gian nhà hát, khán giả không chỉ nghe bằng tai, mà nghe bằng ký ức.

Đó cũng là lý do vì sao chương trình lựa chọn những nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường VOV – những giọng ca mà công chúng từng “gặp” mỗi ngày qua radio, trước khi gặp họ trên sân khấu. NSND Thanh Hoa là một ví dụ tiêu biểu.

Giọng hát của bà đã đi qua những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, vang lên từ loa truyền thanh, từ các chương trình phát thanh động viên tinh thần quân dân cả nước, rồi tiếp tục gắn bó bền bỉ với sóng VOV suốt thời bình. Với nhiều thính giả, họ “quen” Thanh Hoa từ radio trước cả khi biết mặt.

Cùng với NSND Thanh Hoa là một thế hệ nghệ sĩ kế tiếp cũng trưởng thành từ VOV như NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật… Sự hiện diện của họ không chỉ là yếu tố nghệ thuật, mà là câu chuyện tiếp nối của một dòng chảy âm nhạc phát thanh, từ chiến tranh đến hòa bình, từ thế hệ đi trước đến lớp nghệ sĩ hôm nay.

Ngay cả những chi tiết tưởng như nhỏ trong chương trình cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để giữ trọn “chất VOV”. Từ giọng đọc phóng sự, giọng ngâm thơ đến cách dẫn dắt, tất cả đều là những giọng đọc quen thuộc với thính giả phát thanh – những giọng đọc đã từng đi cùng các bản tin, chương trình văn học nghệ thuật, chương trình chính luận suốt nhiều năm.

Đó không phải sự ngẫu nhiên, mà là lựa chọn có chủ ý để giữ cho chương trình bản sắc nhất quán.

Ba chương – một ký ức liền mạch

Về cấu trúc, Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu được xây dựng thành ba chương rõ ràng: Lời đất nước – Nhịp thời đại – Sắc đỏ thiêng liêng.

Nếu chương I gợi nhớ chiều sâu truyền thống với dân ca, lời ru, âm hưởng vùng miền; chương II mở ra hơi thở đương đại bằng các tác phẩm mới; thì chương III là cao trào, nơi tinh thần tôn vinh và niềm tin được đẩy lên mạnh mẽ.

Điểm đáng chú ý là các tác phẩm mới không đứng tách rời, mà được đặt trong mạch cảm xúc chung, đối thoại trực tiếp với những giai điệu quen thuộc. Nhờ đó, chương trình tránh được cảm giác “hoài niệm một chiều”, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới cách kể chuyện chính luận bằng ngôn ngữ âm nhạc.

NSND Văn Chương bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn đưa sáng tác nghệ thuật trở lại đúng không gian đời sống của nó – không gian của công chúng. Đó cũng chính là sứ mệnh lâu dài của Đài Tiếng nói Việt Nam". Quan điểm ấy được thể hiện xuyên suốt đêm diễn: từ việc lựa chọn ca khúc, nghệ sĩ, đến cách dàn dựng và tiết chế kỹ thuật để cảm xúc luôn là trung tâm.

Không dừng ở một đêm diễn

Phát biểu tại đêm diễn, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong dòng chảy ấy, Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là một hình thức truyền thông giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần đồng thuận, niềm tin và khát vọng vươn lên.

Điều làm nên sức lan tỏa của chương trình chính là khả năng kể nhiều câu chuyện cùng lúc: câu chuyện của đất nước, của Đảng; câu chuyện của VOV với vai trò cơ quan báo chí chủ lực; và câu chuyện rất riêng của mỗi khán giả – những người từng lớn lên cùng làn sóng phát thanh.

Trong dòng chảy ấy, Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu không chỉ khép lại như một đêm diễn thành công, mà mở ra xúc cảm âm nhạc một thời để nhớ: cùng niềm tin nuôi dưỡng bằng thanh âm, bằng ký ức đã đi cùng vận mệnh đất nước trong kỷ nguyên mới.