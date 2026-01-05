Chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' trao truyền niềm tin, tiếp sức hàng triệu bước chân Việt

(VTC News) -

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại chương trình.

Với vai trò của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, VOV tập trung cho thực hiện công tác thông tin tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

VOV cũng có các phong trào thi đua hướng về ngày Đại hội Đảng với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu minh họa truyền thống lịch sử của dân tộc, kết nối giá trị văn hóa, đồng thời góp phần khẳng định tình cảm và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chuyển tải thông điệp lớn: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Nhân dân luôn luôn giữ trọn tình yêu quê hương đất nước, tin yêu Đảng và nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại.

Mashup "Ca ngợi Tổ quốc - Em là mầm non của Đảng - Tuổi xuân dâng Đảng - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi" được thể hiện qua giọng ca của Đỗ Hoàng Hiệp, Minh Thuỷ, Cao Phú Quý và tốp nam nữ, thiếu nhi, đoàn nghệ thuật HT.

Theo Tổng Giám đốc VOV, chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu sẽ góp phần truyền cảm hứng, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp Nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu diễn ra trong không khí cả nước chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và đón xuân mới, chương trình nghệ thuật là lời tri ân gửi tới Đảng, tới Bác Hồ kính yêu, và tới hành trình bền bỉ đưa dân tộc ta đi qua bao chặng đường đầy gian lao thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang, viết tiếp khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Thông qua đó truyền cảm hứng sáng tạo, lan toả giá trị văn hoá - tư tưởng tới công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó trở thành nguồn động lực cho khát vọng và sáng tạo mới của đất nước.

Chương trình gồm 3 chương, đi theo hành trình cảm xúc rõ rệt từ cội nguồn – thời đại – niềm tin.

Chương I - "Lời đất nước” là hành trình trở về cội nguồn. Những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống vang lên như tiếng nói của ký ức, của văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước. Không gian nghệ thuật dung dị, đằm sâu giúp khán giả cảm nhận rõ hồn cốt văn hoá Việt Nam – nền tảng tinh thần bền vững của dân tộc.

Chương II – “Nhịp thời đại”, từ âm hưởng truyền thống, chương trình tiếp nối với không gian của chuyển động và đổi mới. Âm nhạc mang hơi thở thời đại, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần Việt. Đây là sự tiếp nối và phát huy bằng ngôn ngữ sáng tạo của hôm nay, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Mở đầu chương là mashup Lá cờ Đảng – Đảng là cuộc sống của tôi, trước khi chương trình bước vào điểm nhấn lớn với mashup Ca ngợi Tổ quốc – Người chiến sĩ ấy – Dáng đứng Việt Nam – Việt Nam hướng về tương lai, tạo cao trào mạnh mẽ và giàu khí thế.

Ca khúc "Made in Vietnam" được thể hiện qua giọng ca của NSND Thanh Hoa, Lâm Phúc, Quách Mai Thy.

Chương III – “Sắc đỏ thiêng liêng” là cao trào cảm xúc của chương trình, chương này tôn vinh sắc đỏ – biểu tượng của Đảng, của Tổ quốc và niềm tin Việt Nam. Những tác phẩm giàu cảm xúc, hào sảng hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo mới, tạo nên không khí trang trọng, nồng ấm, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng, thực hiện thắng lợi các định hướng, quyết sách, mục tiêu mà Đảng ta đề ra, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, kết nối chiều sâu truyền thống với nhịp sống đương đại, đặt trọng tâm vào thông điệp về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách; góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Các tiết mục trong chương trình không chỉ là sự kết hợp âm nhạc mà còn được giới thiệu như một lát cắt lịch sử của phát thanh Việt Nam, khi những giai điệu quen thuộc từng được phát sóng thường xuyên, trở thành âm thanh gắn với trường học, sinh hoạt thiếu nhi, đoàn thể và nhiều thế hệ thính giả.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ; cùng sự tham gia của các nghệ sĩ được công chúng mến mộ như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý.

Chương trình có Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật HT, tốp ca ASP và Câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi Thơ, với không gian biểu diễn được giới thiệu đa dạng, kết hợp dàn nhạc bán cổ điển, làm nền kết nối mạch truyền thống – hiện đại.

Các tác phẩm tiêu biểu, đạt giải được lựa chọn từ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, trình diễn trong chương trình.

Đó là các tác phẩm Mùa xuân vươn mình (tác giả Đỗ Thượng Thế), ca khúc Ơn Đảng - Núi rừng nở hoa (Dân ca Thái, sáng tác lời Dương Đức Nghiêm, phối khí Lê Anh Thuỷ), ca khúc Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình (Dân ca Nam Bộ, sáng tác lời Mai Văn Sinh, phối khí Lê Anh Thuỷ), liên khúc Quê hương Việt Nam - Bình minh kỷ nguyên mới,...

Đây là những tác phẩm được dàn dựng công phu và lần đầu ra mắt công chúng, đồng thời bổ sung nguồn tác phẩm phục vụ đời sống văn hóa, văn nghệ và tạo chất liệu cho hoạt động phát thanh, đặc biệt trên các kênh âm nhạc và nền tảng số của VOV.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm, Anh Tú thể hiện ca khúc "Tình yêu đất nước".

Xuyên suốt đêm diễn, chương trình thể hiện rõ thế mạnh của VOV trong việc phối hợp đa dạng các loại hình nghệ thuật để chuyển tải nội dung chính luận. Dù đan xen nhiều chất liệu như dân ca, nhạc mới, thơ, mashup…, tổng thể vẫn liền mạch như một dòng chảy cảm xúc. Sân khấu được tổ chức theo hướng đặt cảm xúc khán giả làm trung tâm: có những cao trào dồn dập để tạo khí thế, có những khoảng lắng vừa đủ để người xem kịp suy ngẫm.

Bên cạnh đó, lời bình, clip art, visual nghệ thuật, mapping và hiệu ứng sân khấu giúp thông điệp trở nên gần gũi với công chúng, nhờ đó, chương trình kết nối được nhiều thế hệ khán giả.

NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện Mashup "Ca ngợi Tổ quốc - Người chiến sĩ ấy - Dáng đứng Việt Nam - Việt Nam hướng về tương lai".

Từ những thanh âm cội nguồn, đến nhịp bước của hôm nay và khát vọng ngày mai, cùng hướng về tương lai rạng rỡ, bằng niềm tin sắt son hướng về Đảng. Chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu khép lại với ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi.

Những khúc hát, lời ca ngân vang như tiếp nguồn năng lượng, trao truyền niềm tin, như tiếp sức hàng triệu bước chân người Việt cùng bước tới lá cờ của Đảng trong hành trình đổi mới đất nước, vững tin hướng về phía trước, cùng bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển hùng cường.