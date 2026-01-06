Toàn cảnh chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" diễn ra trong không khí cả nước chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và đón xuân mới, chương trình nghệ thuật là lời tri ân gửi tới Đảng, tới Bác Hồ kính yêu, và tới hành trình bền bỉ đưa dân tộc ta đi qua bao chặng đường đầy gian lao thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang, viết tiếp khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật.