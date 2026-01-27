Vợ thờ ơ khi mẹ chồng nằm viện, tôi câm nín khi cô ấy nói lý do

Mẹ tôi vừa phát hiện một khối u ác tính, nhưng may mắn vẫn ở giai đoạn đầu nên có thể phẫu thuật. Từ ngày biết mẹ ốm, vợ chồng anh cả và tôi đều cố gắng chăm sóc mẹ tốt nhất có thể, động viên để mẹ an tâm. Chúng tôi dù bận rộn nhưng vẫn thay phiên nhau vào viện trông mẹ chứ nhất định không thuê người.

Duy nhất chỉ có vợ tôi là thờ ơ. Cô ấy nói bệnh của bà cũng chưa đến mức quá nguy hiểm, vẫn chữa trị được. Từ khi mẹ tôi nhập viện đến hôm ra viện, vợ tôi chỉ chạy vào đúng 2 lần, mỗi lần ở lại chăm bà nửa ngày rồi về với lý do còn bận công việc và con nhỏ.

Tôi chỉ trích vợ vì không quan tâm đến mẹ khi ốm đau (Ảnh minh họa: AI)

Thấy thái độ thờ ơ của vợ, tôi rất bực, về nhà hai vợ chồng lại cãi nhau. Vợ tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói luôn rằng từ khi về làm dâu luôn bị mẹ phân biệt đối xử, khi cô ấy sinh 3 đứa con, có lần vì sinh khó cả mẹ cả con suýt mất mạng nhưng bà nội cũng chẳng quan tâm, chăm sóc, những lúc ấy chỉ có nhà ngoại.

Nghe vợ nói, tôi chỉ biết im lặng, cũng không thể ép cô ấy phải chăm sóc, yêu thương mẹ tôi như mẹ đẻ sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Quả thực nhà tôi có 2 anh em, nhưng từ khi lập gia đình, mẹ tôi thiên vị vợ chồng anh cả hơn hẳn, cũng quý chị dâu hơn vợ tôi. Bà thường so sánh 2 cô con dâu rồi lại chê bai vợ tôi. Ba lần cô ấy sinh, tôi đều nhờ mẹ vào viện chăm, nhưng bà lấy lý do sức khỏe yếu, mệt mỏi nên không chịu được mùi cồn trong bệnh viện. Những lần ấy cũng chỉ có mình tôi và mẹ vợ chăm sóc.

Rồi cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, lâu dần tích tụ khiến mâu thuẫn của vợ tôi và mẹ ngày càng căng thẳng.

Tôi không biết phải làm sao khi đứng giữa 2 người phụ nữ. Điều đáng lo hơn, là các con tôi cũng theo phe mẹ, không quý mến bà nội.