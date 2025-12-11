Võ sĩ Philippines chơi xấu, bị 'cao thủ xe ôm' Việt Nam đánh bại ở SEA Games 33

(VTC News) -

Phạm Văn Nam đánh bại đối thủ người Philippines.

Phạm Văn Nam thi đấu ở nội dung truyền thống hạng cân 56 kg nam, môn võ thuật tổng hợp (MMA) của SEA Games 33. Anh đối đầu với Elouie Federic Sevilla (Philippines) ở trận mở màn. Dù bị đối thủ chơi xấu, võ sĩ Việt Nam vẫn bình tĩnh hóa giải và giành chiến thắng thuyết phục.

Sau khi trọng tài báo hiệu trận đấu bắt đầu, Phạm Văn Nam tiến vào giữa võ đài chạm găng với đối thủ. Đây là bước chào hỏi thường thấy trong các trận đấu MMA. Các võ sĩ sau khi chạm găng mới lùi lại và bắt đầu vào thế chiến đấu.

Tuy nhiên, Elouie Federic Sevilla không làm như vậy. Võ sĩ Philippines dùng tay trái chạm găng và ngay lập tức tung cú móc tay phải đấm vào Phạm Văn Nam. Vận động viên Việt Nam phản ứng nhanh để có động tác phòng thủ và phản đòn.

Võ sĩ Phạm Văn Nam.

Trận đấu giữa Phạm Văn Nam và Elouie Federic Sevilla kéo dài 2 hiệp. Võ sĩ Việt Nam chỉ gặp khó khăn trong hiệp một khi thể lực của đối thủ còn tốt. Đại diện của Philippines nhiều lần định thực hiện động tác khóa từ phía sau đối với Phạm Văn Nam nhưng không thành công.

Sang đến hiệp 2, Phạm Văn Nam làm chủ trận đấu, phát huy sở trường là các đòn vật. Võ sĩ Việt Nam liên tục kiểm soát đối thủ ở tư thế nằm sàn, thậm chí có cơ hội để thực hiện các đòn "ground and pound" (đè và đấm) hoặc bẻ tay. Dù không thể hạ knock-out hoặc buộc đối thủ đầu hàng, những đòn đánh này đủ để Phạm Văn Nam ghi điểm vượt trội.

Kết thúc trận đấu, các giám khảo xác định Phạm Văn Nam là người giành chiến thắng. Điều đáng tiếc của võ sĩ này và đoàn thể thao Việt Nam là anh thất bại trước đối thủ người Thái Lan ở trận đấu đầy tranh cãi sau đó. Phạm Văn Nam bỏ lỡ cơ hội vào chung kết và sẽ thi đấu tranh huy chương đồng hôm nay (11/12).

Phạm Văn Nam là nhà vô địch Lion Championship đầu tiên ở hạng cân 56 kg. Anh vừa để mất danh hiệu này về tay Lê Văn Tuần.

Phạm Văn Nam có nền tảng võ cổ truyền và jujitsu, đấu vật. Võ sĩ sinh năm 1992 nổi lên trên mạng xã hội nhờ câu chuyện vượt khó theo đuổi nghề võ sĩ chuyên nghiệp. Trước đây, Phạm Văn Nam từng làm nhiều nghề để kiếm sống, có thời gian làm xe ôm công nghệ nên được dân mạng đặt biệt danh "cao thủ xe ôm".