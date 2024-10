Võ sĩ ‘Người sắt’ Thái Lan muốn dạy Muay Thái cho Messi

(VTC News) -

Rodtang Jitmuangnon thổ lộ ước mơ được thi đấu cùng Messi trên sân cỏ. Đổi lại, Rodtang Jitmuangnon sẽ dạy Muay Thái cho Messi. Năm ngoái, Messi đã tặng cho võ sĩ sinh năm 1997 áo đấu kèm chữ ký của mình.

“Đối với tôi, món quà của Messi có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã đặt chiếc áo đấu trong khung và treo lên tường”, võ sĩ người Thái Lan chia sẻ trên ONE FC.

“Tôi rất vui mừng với món quà này. Mọi người yêu bóng đá đều mơ ước được gặp mặt và ở gần với Messi. Tất nhiên, tôi muốn chơi bóng đá với Messi và chắc chắn, tôi sẽ dạy anh ấy Muay Thái”, Rodtang nói thêm. Rodtang tiết lộ anh cũng rất thích chơi bóng đá: “Tôi đã chơi bóng đá kể từ khi mới bắt đầu đi học. Tôi chơi bóng đá rất thường xuyên, 3 đến 4 ngày trong 1 tuần".

Rodtang khoe áo đấu của Messi kèm chữ ký của ngôi sao người Argentina

”Bóng đá là một môn thể thao thú vị khi có thể chơi cùng với nhiều bạn bè. Tôi thường chơi bóng với các võ sĩ ONE như Superlek hoặc Superbon, cùng với một số người bạn khác của tôi”, Rodtang bộc bạch.

Hồi tháng 6 năm nay, Rodtang cho biết anh đã phải từ bỏ việc chơi bóng để chuyển sang Muay Thái để kiếm tiền nuôi gia đình. “Tôi không thích đánh nhau mà thích bóng đá hơn. Tuy nhiên tôi nhận được rất ít tiền khi chơi bóng, nếu so với Muay Thái. Vì thế tôi quyết định theo Muay Thái để kiếm tiền nuôi gia đình. Ở thời điểm đó, tôi kiếm được 300 baht (8 USD) cho mỗi trận đấu”, Rodtang giải thích.

Rodtang Jitmuangnon là võ sĩ Muay Thái hàng đầu ở thời điểm hiện tại với 5 lần bảo vệ thành công chức vô địch ở ONE Championship. Rodtang còn có 2 lần bảo vệ thành công chức vô địch Omnoi Stadium danh giá. Trong sự nghiệp, Rodtang đã giành 325 chiến thắng ở cả Muay Thái và kickboxing.

Rodtang sẽ đụng độ đối thủ người Anh, Jacob Smith trong sự kiện ONE 169: Malykhin vs. Reug Reug vào ngày 9/11. Hai người từng đối đầu ở trận đấu diễn ra vào năm 2022 trong sự kiện ONE 157 diễn ra tại Kallang (Singapore). Khi đó, Rodtang giành chiến thắng bằng tính điểm.