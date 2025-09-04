Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam 'mất tích', nghi gặp rắc rối tư pháp ở Mỹ

Ông Lưu Tú Bảo hiện giữ đồng thời nhiều vị trí quan trọng của boxing Việt Nam: Chủ tịch VBF nhiệm kỳ II (2023 - 2028), Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022 - 2027) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC), một trong những trung tâm võ thuật hàng đầu tại TP.HCM.

Năm 2023, ông Bảo từng được trao đai danh dự WBA châu Á vì những đóng góp trong việc phát triển quyền Anh tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3/2025, sau khi trở về Mỹ để vì công việc gia đình, ông Bảo (có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ) hoàn toàn vắng bóng. Nhiều thành viên VBF, HMMAF cũng như các địa phương cho biết không thể liên lạc, gặp gỡ hay nhận chỉ đạo trực tiếp từ ông.

Theo thông tin từ VBF, trong thời gian ông Bảo vắng mặt, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, đã thay mặt điều hành các công việc chung. Dưới sự điều hành này, các giải đấu lớn của boxing Việt Nam vẫn diễn ra đúng kế hoạch, như: Giải quyền Anh các đội mạnh toàn quốc (tháng 4/2025); Giải vô địch quyền Anh trẻ toàn quốc (tháng 7/2025).

Ông Lưu Tú Bảo (phải) được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam.

