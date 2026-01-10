Vờ hỏi mua trang sức, nam thanh niên ở Đà Nẵng cướp vàng rồi tẩu thoát

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can Nguyễn Văn Vinh (SN 2000, trú thôn Lý Trường, xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nguyễn Văn Vinh. (Ảnh: C.A)

Trước đó, lúc 13h25 ngày 8/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ Công an phường Cẩm Lệ về việc một nam thanh niên giả vờ vào mua trang sức tại cửa hàng Việt Tín (chợ Hòa Cầm, đường Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ). Lúc này, hắn lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng và cướp giật 1 nhẫn tròn trọng lượng 1,65 chỉ, 1 lắc tay trọng lượng 1,41 chỉ (vàng Tây), tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.

Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Vinh chính là đối tượng gây án và triệu tập về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Vinh đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Vinh sử dụng xe máy do vợ đứng tên, tháo biển số thật, gắn biển số giả 43B1-018.94 nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau khi gây án, kẻ này thay đổi trang phục, tháo biển số giả rồi mang toàn bộ số vàng cướp giật về xã Thăng Bình và bán tại tiệm vàng N.K.H. với giá 25 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy, 1 biển số xe giả, hóa đơn mua bán vàng và số tiền 25 triệu đồng.

Trước đó, đầu năm 2026, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt Phan Bảo Nhật (33 tuổi, tại xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi)) - kẻ xông vào tiệm vàng cướp trang sức trị giá khoảng 500 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Cụ thể, vào khoảng 15h40 ngày 1/1/2026, Phan Bảo Nhật cải trang, che kín mặt, xông vào một tiệm vàng tại thôn 3, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, dùng vũ lực cướp đi một lượng lớn vàng trang sức trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Sau hơn 2 ngày truy xét liên tục, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm và bắt giữ Phan Bảo Nhật khi đang lẩn trốn tại khu vực Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.