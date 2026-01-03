Truy bắt kẻ cướp tiệm vàng trong ngày đầu năm mới ở Lâm Đồng

Sáng 3/1, ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng ở khu vực chợ Nhân Cơ, ngay trong ngày đầu năm mới. Các lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Hình ảnh nam thanh niên đến tiệm vàng vờ hỏi mua rồi cướp, bỏ chạy. Ảnh cắt từ camera

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 1/1/2026, một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang đen, đi xe máy đến tiệm vàng T.H. tại khu vực chợ Nhân Cơ. Sau khi dựng xe bên ngoài, người này vào tiệm giả vờ hỏi mua vàng.

Lợi dụng lúc nhân viên đưa trang sức cho xem, người này bất ngờ giật số vàng rồi bỏ chạy ra bên ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Số tài sản bị cướp gồm vàng loại 980 và 610, với các trang sức như vòng cổ, lắc tay, bông tai, nhẫn và dây chuyền.

Nhận được tin báo, Công an xã Nhân Cơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và truy bắt đối tượng.

Theo thông báo của cơ quan công an, thời điểm gây án, đối tượng mặc hai áo khoác, áo trong màu tối, áo ngoài dài tay màu xám, đeo hai khẩu trang. Phương tiện gây án là xe máy Honda Wave màu trắng, biển số 49-…1-032.28.