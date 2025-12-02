Bắt kẻ cướp tiệm vàng ở trung tâm TP.HCM

(VTC News) -

Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Cầu Ông Lãnh bắt giữ Nguyễn Quốc Huy (SN 1987) kẻ cướp tiệm vàng Kim Yến trên đường Cô Giang.

Nguyễn Quốc Huy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 30/11, một người đàn ông mặc áo tím, đội mũ kết, đi vào tiệm vàng Kim Yến (đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh) và đề nghị xem hai lắc vàng 18K có trọng lượng khoảng 1,5 lượng.

Khi chị N.T.Y (chủ tiệm vàng) đưa vàng ra cho xem, người này liền giật hai lắc rồi tháo chạy khỏi cửa tiệm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera, khoanh vùng nghi can và tổ chức truy tìm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, các trinh sát xác định nghi phạm Nguyễn Quốc Huy (SN 1978) là người liên quan vụ giật tài sản trên và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận hành vi, lực lượng chức năng cũng thu hồi toàn bộ tang vật.

Công an phường Cầu Ông Lãnh khuyến cáo các chủ tiệm vàng tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm, gồm lắp đặt hệ thống camera độ phân giải cao, trang bị báo động thông minh, kiểm soát người ra vào, bố trí nhân sự bảo vệ và thường xuyên tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cướp giật nhằm đảm bảo an toàn tài sản.

Trước đó, ngày 4/11 tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng ở phường An Phú (Thuận An, Bình Dương cũ).

Cụ thể, 11h cùng ngày, bà T.T.L là chủ tiệm vàng đến Công an phường An Phú trình báo việc bị 2 thanh niên cướp giật 1 nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng ngay tại tiệm.

Công an Phường An Phú phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy xét vụ án. Qua rà soát và sàng lọc, ngày 5/11, cơ quan công an xác định và bắt giữ 2 nghi phạm liên quan. Danh tính hai người này gồm L.C.T.V (SN 2008) và Nguyễn Vĩnh Lợi (SN 2005, cùng ngụ tại phường Bình Hòa),

Sau khi gây án, cả hai nghi phạm đã bán nhẫn lấy tiền chia nhau rồi bỏ trốn sang tỉnh Lâm Đồng.

Nhờ sự hỗ trợ của Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP.HCM đã bắt giữ N.C.T.V tại Khánh Hòa khi đối tượng đang trên xe khách từ Lâm Đồng đi Thanh Hóa nhằm trốn thoát. Riêng Nguyễn Vĩnh Lợi đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, cả hai thanh niên thừa nhận sáng 4/11, N.C.T.V chạy xe máy chở Lợi đến tiệm vàng. Lợi giả vờ xem hàng, khi bà L. đưa nhẫn vàng ra, Lợi nhanh tay cướp giật rồi chạy ra ngoài, nơi V. đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Sau khi cướp giật, cả hai đem bán được 132 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.