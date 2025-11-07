Vợ hiến gan cứu chồng ung thư

(VTC News) -

Người đàn ông 51 tuổi, cách đây 5 năm được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan, từng phẫu thuật nội soi cắt thùy gan trái. Anh có tiền sử viêm gan B suốt 25 năm và tiểu đường type 2. Sau phẫu thuật, sức khỏe ổn định, tái khám định kỳ.

Gần đây, bệnh nhân phát hiện tái phát hai khối u ở hạ phân thùy 8, buộc phải lựa chọn ghép gan - phương án điều trị duy nhất giúp duy trì sự sống.

Bác sĩ phẫu thuật ghép gan cho người bệnh.

Sau quá trình thăm khám, hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ xác định người vợ đủ điều kiện hiến gan. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ, được thực hiện hoàn toàn bằng kỹ thuật nội soi. Mảnh gan phải của người vợ được lấy ra, ghép cho chồng. Hiện sức khỏe của cả hai ổn định, chức năng gan ghép hoạt động tốt.

“Ca ghép gan thứ 300 là dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn mà còn là câu chuyện xúc động về tình nghĩa vợ chồng và niềm tin của người bệnh vào đội ngũ thầy thuốc”, PGS.TS Vũ Văn Quang – Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy chia sẻ.

Ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện 108 được thực hiện vào tháng 10/2017, khi người con trai 26 tuổi hiến gan phải để cứu mẹ bị xơ gan, suy gan nặng. Sau 8 năm, cả hai đều khỏe mạnh, người con đã lập gia đình và có con.

Từ cột mốc đầu tiên đó, Bệnh viện 108 liên tục phát triển kỹ thuật, mở rộng các phương pháp tiên tiến như ghép gan từ người hiến sống, người hiến chết não, ghép gan bất đồng nhóm máu, phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép, ghép gan cấp cứu, chia gan để ghép... Trong tương lai, Bệnh viện dự kiến triển khai ghép gan RAPID, ghép phụ trợ và ứng dụng robot vào phẫu thuật.

Mỗi ca ghép gan là kết tinh của chuyên môn, tinh thần đồng đội và sự tận tâm với người bệnh. Không chỉ cứu sống hàng trăm bệnh nhân xơ gan, suy gan, ung thư gan giai đoạn cuối, Bệnh viện 108 còn là trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều cơ sở y tế trong và ngoài quân đội.