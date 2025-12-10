Vô địch U21 thế giới vẫn trượt HCV SEA Games, võ sĩ Việt Nam khóc nức nở

(VTC News) -

Chiều 10/12, đoàn thể thao Việt Nam có huy chương bạc thứ 2 tại SEA Games 33 đến từ Phụng Mùi Nhình ở bộ môn jujitsu. Nữ vận động viên sinh năm 2006 đối đầu võ sĩ Thái Lan - Singchalad Nuchanat ở chung kết nội dung đối kháng nữ hạng 52 kg. Dù nỗ lực, nhưng cô không thể vượt qua đối thủ và kết thúc với tấm huy chương bạc.

"Sau khi thi đấu xong, tôi rất buồn khi không giành huy chương vàng cho bộ môn. Đối thủ có thể hình cao lớn và chuyên môn tốt hơn nên tôi đã để thua. Tôi thực sự rất tiếc khi để lỡ huy chương vàng. Đấu với chủ nhà thì tôi cũng tự tin và thi đấu hết mình. Tôi nghĩ đối thủ thực sự đã tốt hơn mình.

Thời gian qua, tôi tập luyện hết mình và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thi đấu, cố gắng trong từng buổi tập. Khó khăn nhất với tôi là việc ép cân trong trời lạnh", Phụng Mùi Nhình cho biết.

Phụng Mùi Nhình bật khóc vì thua võ sĩ Thái Lan.

Trước đó, Phụng Mùi Nhình đã vượt qua một võ sĩ Thái Lan ở bán kết, hóa giải nhiều pha tấn công của đối thủ. Những tình huống xử lý linh hoạt, đặc biệt là các pha né đòn và phản đòn chính xác là điểm sáng của nữ võ sĩ Việt Nam.

Sau trận chung kết, Phụng Mùi Nhình không giấu được cảm xúc, cô bật khóc nức nở và nhận được sự động viên của ban huấn luyện.

Cách đây vài tháng, Phụng Mùi Nhình (người dân tộc Dao, tỉnh Cao Bằng) đã xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân dưới 52kg nữ nội dung đối kháng Fighting U21 tại Giải Vô địch Jujitsu Thế giới 2025.