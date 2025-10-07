(VTC News) -

Ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) thuộc tỉnh Lạng Sơn vừa bị vỡ lúc 13h chiều nay (7/10).

Thuỷ điện này nằm trên sông Bắc Khê, một nhánh của sông Kỳ Cùng, công suất 2,4 MW. Đoạn đập bị vỡ là đoạn đập đất. Hiện địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo ông Tuấn Anh, đoàn công tác của Bộ Công Thương đang lên Lạng Sơn kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Theo thông tin ban đầu, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện đập thủy điện này có dấu hiệu nứt, nguy cơ vỡ nên đã thông báo cho nhân dân và cùng với chính quyền địa phương di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du dưới đập thủy điện, khoảng 200-300 hộ dân đến nơi an toàn.

Đây là thủy điện nhỏ, công suất hồ chứa chỉ khoảng 3 - 4 triệu m3. Đập thủy điện vỡ, nước dồn về kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua có thể gây ngập úng các xã lân cận, song việc hình thành lũ quét, lũ ống không xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đang trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo báo cáo ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng) bị vỡ khoảng 10 m, nước ồ ạt chảy vào khu vực Ban điều hành và xuống vùng hạ du, địa phương đã chủ động sơ tán dân trong vùng bị ảnh hưởng.