'Vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ' là tin đồn thất thiệt

(VTC News) -

Ngày 27/7, trên Facebook cá nhân, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) chia sẻ hình ảnh hiện tại của thủy điện Bản Vẽ lúc 17h21 cùng ngày, đồng thời khẳng định: “Hiện đập đang vận hành an toàn”.

Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ khẳng định, thông tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ là sai sự thật. (Ảnh: FB Tạ Hữu Hùng)

Mọi thông tin chính thức liên quan đến tình hình vận hành Thủy điện Bản Vẽ sẽ được cập nhật qua các cơ quan báo chí chính thống, chính quyền và hệ thống thông tin địa phương.

Trên Fanpage, Công an xã Anh Sơn (Nghệ An) cũng khuyến cáo: "Thông tin đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ là sai sự thật. Mọi người dân yên tâm, không hoang mang, hoảng sợ. Nếu phát hiện trường hợp nào có hành vi tung tin đồn sai sự thật liên quan tới nội dung này hoặc các nội dung khác, báo ngay cho Công an xã Anh Sơn để xác minh, xử lý...".

Theo Công ty Thủy điện Bản Vẽ, những ngày qua, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn trong công tác điều tiết hồ chứa, ứng phó mưa lũ, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng công trình 24/24.