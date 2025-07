Trực thăng tiếp viện lương thực tại điểm cô lập ở 'rốn lũ' Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 24/7, tại xã Tương Dương (Nghệ An), hai chiếc trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Bắc và Trung đoàn 916 do Bộ Quốc phòng điều động hạ cánh, mang theo nhu yếu phẩm phân phát cho những điểm bị cô lập do trận lũ vừa qua.

Trực thăng vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con "rốn lũ".

Nhu yếu phẩm hai trực thăng mang theo gồm: lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao… Trực thăng sẽ thả hàng tại 5 điểm ở các xã Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý.

Đại tá Phạm Văn Dũng, Giám đốc Công ty Trực thăng Miền Bắc (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) cho biết, trực thăng của đơn vị cất cánh từ sân bay Gia Lâm lúc 6h30, sau 45 phút thì đáp sân bay Vinh và vận chuyển nhu yếu phẩm lên "rốn lũ".

"Khó khăn lớn nhất là việc xác định điểm hạ cánh bởi đơn vị không thể khảo sát trước. Do đó, việc hạ cánh hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và bản lĩnh của phi công”, Đại tá Phạm Văn Dũng nói.

Việc trực thăng tiếp viện được xem là "nguồn sống" của bà con ở những điểm chia cắt khi nước vẫn ngăn lối đi, bùn đất dâng cao cả mét khiến xe lực lượng cứu trợ đường bộ không thể tiếp cận.

Hai chuyến hàng đầu tiên đã đáp xã Tương Dương, sau đó quay về Vinh để tiếp tục cho chuyến mới.

Theo một lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, tính đến 12h trưa nay (24/7), đoàn cứu trợ vẫn chưa thể tiếp cận được "rốn lũ", đang mắc kẹt tại vòng ngoài.

"Chúng tôi đã có mặt ở đây từ 2h30 sáng 23/7, nhưng đường bị chia cắt, không thể vào sâu. Bên ngoài không thể vào, bên trong không thể ra,chúng tôi buộc phải quay về xã Con Cuông, tiếp viện ở đó", vị này nói.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện mực nước ở xã Kỳ Sơn, Tương Dương, Mỹ Lý... đã rút nhiều. Tuy nhiên, ở các xã trở về xuôi dọc Quốc lộ 7A như: Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương... nước bắt đầu dâng cao từ chiều qua. Quốc lộ 7A đoạn qua xã Anh Sơn nước đã xấp xỉ, ở Con Cuông nước dâng cao khiến xe cộ không thể di chuyển.

Trước tình hình này, 2 trực thăng của Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ thực hiện 4-5 chuyến bay mỗi ngày, mỗi chuyến chở 3-3,5 tấn hàng.