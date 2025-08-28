Vợ chồng tử vong, 2 con nhỏ bất tỉnh nghi do khí từ máy phát điện

(VTC News) -

Sáng 28/8, theo tin từ UBND xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, người dân phát hiện vợ chồng chủ quán bánh canh đã tử vong, còn hai trẻ nhỏ bất tỉnh trong nhà tại thôn Trần Phú.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân thấy quán bánh canh Thiện Mập không mở cửa như thường lệ nên đến kiểm tra. Gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, mọi người phát hiện mùi lạ giống khí độc bốc ra từ bên trong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: BHT)

Người dân lập tức phá cửa, phát hiện vợ chồng chủ quán đã tử vong, hai trẻ em bất tỉnh. Hai cháu nhỏ nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong quán, cơ quan chức năng ghi nhận có một máy phát điện vẫn còn dấu hiệu vừa hoạt động.

Những ngày qua, xã Thiên Cầm mất điện diện rộng do ảnh hưởng của bão số 5. Nhiều hộ dân, trong đó có gia đình nạn nhân, phải sử dụng máy phát điện để duy trì sinh hoạt.

Trước đó, ngày 26/8, tại xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), hai người cũng nhập viện cấp cứu vì ngạt khí khi chạy máy phát điện trong nhà để dùng quạt và đèn chiếu sáng.

Nguyên nhân cụ thể vụ việc tại xã Thiên Cầm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân khi sử dụng máy phát điện cần đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không vận hành trong phòng kín hoặc không gian chật hẹp. Đồng thời, nên chọn các loại máy có hiệu suất cao, hạn chế khí thải độc hại để giảm nguy cơ ngộ độc khí, hôn mê, thậm chí tử vong.