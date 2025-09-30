Xe khách chở 15 người mắc kẹt giữa dòng lũ cuồn cuộn ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Khoảng 8h30 ngày 30/9, tại Km18 Quốc lộ 34 (đoạn qua thôn Bắc Bìu, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang), xe khách chở 15 người chạy theo hướng Bắc Mê - Hà Giang khi đi qua cầu tràn bất ngờ chết máy, mắc kẹt giữa dòng lũ. Nước chảy xiết bao quanh khiến hành khách hoảng loạn.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Ngọc Đường nhanh chóng huy động dân quân tự vệ, công an xã phối hợp cùng lực lượng quân sự địa phương có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận, giải cứu toàn bộ 15 hành khách và đưa đến nơi an toàn.

Toàn bộ 15 người trên xe khách đã được giải cứu.

Trong lúc hành khách được giải thoát, chiếc xe khách vẫn nằm lại giữa dòng lũ. Các đơn vị cứu hộ đang tìm phương án kéo phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cắt cử lực lượng chốt chặn, ngăn người hiếu kỳ tới gần để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến đường tại Tuyên Quang bị ngập cục bộ, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh.

Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các cầu tràn, ngầm tràn hoặc khu vực ngập sâu trong thời điểm mưa lũ để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Sáng nay, tại thôn Mã Lầu A (xã Lũng Cú) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ xuống khu dân cư, cuốn trôi nhiều tài sản và vùi lấp hoàn toàn một ngôi nhà.

Theo chính quyền địa phương, ngôi nhà bị vùi lấp thuộc gia đình ông Vàng Chá S. Thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có 4 người gồm vợ chồng ông S. và hai con nhỏ, đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Ba thành viên khác của gia đình đang làm ăn xa nên may mắn thoát nạn.