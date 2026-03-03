VN-Index tiếp tục lao dốc, mất 33 điểm

(VTC News) -

Chốt phiên 3/3, chỉ số VN-Index giảm gần 33 điểm, tương đương 1,79%, về 1.813 điểm. Như vậy, chỉ sau hai phiên đầu tháng 3, chỉ số đã mất khoảng 67 điểm. Trong khi đó, HNX-Index lại tăng 1,01% lên ngưỡng 260 điểm và Upcom-Index tăng 0,35 % lên ngưỡng 129 điểm.

Thanh khoản duy trì ở mức rất cao với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 47.000 tỷ đồng, riêng HoSE khớp lệnh gần 42.400 tỷ đồng.

Thị trường bước vào phiên 3/3 với trạng thái giằng co trong buổi sáng, nhưng áp lực bán gia tăng rõ rệt từ đầu phiên chiều, đặc biệt tại nhóm vốn hó lớn, đã khiến VN-Index lao dốc nhanh trong khoảng sau 14h.

Cổ phiếu “họ Vin” dẫn dắt đà giảm phiên chiều. Đà giảm của VIC (-7%) và VHM (6,97%) trực tiếp lấy đi lần lượt 8,5 điểm và 5,6 điểm của chỉ số VN-Index. Các mã cùng họ như VRE và VPL cũng giảm hơn 5,2%, tạo hiệu ứng lan toả tiêu cực lên toàn nhóm bất động sản.

Chứng khoán tiếp tục lao dốc. (Ảnh minh hoạ).

Ngoài “họ Vin”, phần lớn cổ phiếu bất động sản khác cũng suy yếu. BCM giảm 3,5%, trong khi KBC, IDC, NLG, HDC đều lùi 1-3%.

Trong khi đó, các cổ phiếu OIL, PVS, PVB, POS, DPM lại tăng mạnh. Thanh khoản bùng nổ tại nhóm này khi BSR vượt 1.700 tỷ đồng, trong khi PLX và POW đều trên 1.100 tỷ đồng, lọt nhóm có giá trị giao dịch cao nhất thị trường.

Đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là việc khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 800 tỷ đồng trên HoSE, tập trung tại HPG khoảng 370 tỷ đồng, VHM 253 tỷ đồng và VNM 143 tỷ đồng.

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại tập trung vào nhóm tài chính và dầu khí - phân bón. DCM, SSI và VPB được mua ròng trên 100 tỷ đồng; các mã PVT, GAS, PC1 và HCM cũng ghi nhận giá trị mua ròng trên 50 tỷ đồng.

Ngược lại, rổ VN30 là tâm điểm rút vốn. Sau chuỗi mua ròng mạnh tuần trước, HPG bị bán ròng mạnh nhất với 370 tỷ đồng, tiếp đến là VHM (253 tỷ đồng). Các mã VIC, ACB, BSR, POW và VNM cũng bị bán ròng trên 100 tỷ đồng. Phiên trước đó, cổ phiếu POW cũng bị chốt lời gần 190 tỷ.

Xét theo diễn biến giá, trong nhóm được mua ròng mạnh nhất, VPB, TPB và BID vẫn đóng cửa dưới tham chiếu, giảm 1 - 3,7%. Ở chiều bán, nhiều cổ phiếu tăng trần như GVR, PLX, BSR, POW bị chốt lời mạnh, trong khi FPT, HPG và VNM giảm 2,8-5%.