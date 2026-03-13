(VTC News) -

Cụ thể, VN-Index giảm 13,37 điểm (-0,78%), xuống 1.696,24 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,02 tỷ đơn vị, giá trị 27.428 tỷ đồng, tăng gần 7% về khối lượng và chỉ gần 1% về giá trị so với phiên hôm qua. Toàn sàn HoSE có 153 mã tăng và 167 mã giảm.

Trong rổ VN30, có 18 mã giảm điểm, trong đó GAS và PLX nằm sàn, còn GVR, DGC…ghi nhận mức giảm trên 4%. Ở chiều ngược lại, VHM và VNM tăng hơn 2%, góp phần thu hẹp đà giảm của chỉ số.

Nhóm dầu khí trở thành tâm điểm tiêu cực trong phiên khi lực bán gia tăng mạnh từ đầu giờ chiều. Kết phiên, GAS, BSR, PLX và PVT đồng loạt giảm sàn. Thanh khoản tại nhóm này tăng cao khi dòng tiền giao dịch lớn xuất hiện.

BSR ghi nhận khối lượng khớp lệnh gần 36 triệu cổ phiếu, PVT gần 25 triệu cổ phiếu và PLX gần 12 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, PVS giảm khoảng 8% với khối lượng giao dịch khoảng 17 triệu cổ phiếu, OIL giảm khoảng 10% với hơn 10 triệu cổ phiếu được sang tay, còn PVD giảm khoảng 3% với khối lượng hơn 11 triệu cổ phiếu.

VN-Index mất mốc 1.700 điểm. (Ảnh minh họa).

Sắc đỏ cũng lan rộng sang nhóm nguyên vật liệu. Các cổ phiếu như DCM, GVR, MSR hay DGC đồng loạt mất từ 4% đến 6%. Một số mã khác trong ngành như HPG, DPM, GEL hay DDV cũng đóng cửa trong trạng thái giảm giá.

Đáng chú ý, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm bất động sản dân cư và hạ tầng sau thời gian trầm lắng. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh như HHV, NVL tăng trần, TCH (+3,4%), VCG (+3,3%), trong khi PDR, DXG cũng tăng trên 1%.

Trên sàn HNX, chốt phiên có 56 mã tăng và 86 mã giảm, chỉ số HNX-Index giảm 2,01 điểm (-0,81%), xuống 245,84 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 121,2 triệu đơn vị, giá trị 2.431,7 tỷ đồng.

Upcom-Index tăng 0,9 điểm (+0,73%), lên 124,75 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 69,7 triệu đơn vị, giá trị 1.032,3 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 400 tỷ đồng trên HoSE trong phiên cuối tuần. Áp lực bán tập trung mạnh nhất tại BSR với khoảng 280 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với khoảng 133 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, KDH và VNM được mua ròng khoảng 140 tỷ đồng mỗi mã.

Như vậy, tính chung cả tuần giao dịch, VN-Index đã giảm gần 72 điểm, tương đương 4% so với cuối tuần trước. Phần lớn mức điều chỉnh diễn ra trong phiên đầu tuần khi chỉ số lao dốc kỷ lục 115 điểm.