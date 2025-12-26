VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm, cổ phiếu 'họ Vin' thoát hiểm ngoạn mục

(VTC News) -

Kết phiên giao dịch hôm nay 26/12, VN-Index chỉ còn giảm 13,05 điểm, tương đương 0,75%, dừng tại 1.729,8 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,45 điểm về ngưỡng 250 điểm. Trong khi đó, Upcom-Index giảm 0,87 điểm về 119 điểm.

Động lực hồi phục đến từ rổ VN30 khi chỉ số này thu hẹp mức giảm còn khoảng 10 điểm. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup thoát trạng thái giảm sàn trong phiên chiều, khi lượng dư bán giá sàn được hấp thụ nhanh chóng. Cổ phiếu VIC kết phiên giảm 1,9%, VRE giảm 0,8%, trong khi VHM giảm sâu hơn, ở mức 3,8%.

Ở chiều ngược lại, DGC là mã giảm mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn khi mất 5,7%, lùi về sát mốc 60.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Một số cổ phiếu trụ khác đóng vai trò nâng đỡ thị trường, nổi bật là GAS, HPG và STB khi tăng từ 2-3%. Các mã SAB, MWG và PLX cũng tăng nhẹ 1-2%.

VN-Index lấy lại ngưỡng 1.700 điểm, cổ phiếu họ Vin thoát hiểm ngoạn mục.

Ở nhóm thép, cổ phiếu HPG của Hòa Phát giữ sắc xanh suốt từ đầu đến cuối phiên, với mức tăng 2,5%, đóng vai trò đầu tàu nâng đỡ chỉ số.

Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến khả quan hơn khi STB của Sacombank tăng mạnh 2,9%, trong khi các mã lớn như MBB, TCB, VPB dù vẫn giảm nhưng đã thoát khỏi vùng đáy trong ngày.

Nhóm cổ phiếu dầu khí và chứng khoán cũng góp phần giữ nhịp hồi phục, với GAS tăng 2,5% và SSI tăng nhẹ 0,8%. Đặc biệt, VCI, FTS tăng mạnh trong hầu hết thời gian của phiên.

Thanh khoản trở thành điểm nhấn lớn nhất trong phiên khi giá trị giao dịch trên sàn HoSE vọt lên hơn 32.600 tỷ đồng, mức cao hiếm thấy trong thời gian gần đây.

Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn chưa thực sự tích cực. Toàn sàn HoSE ghi nhận tới 218 mã giảm giá, gấp hơn hai lần số mã tăng là 100, bên cạnh 54 mã đứng giá.

Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại bán ròng mạnh với giá trị 1.238 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng HoSE gần 1.170 tỷ đồng. Cổ phiếu VIC là tâm điểm bị rút vốn khi ghi nhận giá trị bán ròng lên tới 533 tỷ đồng.

Theo giới phân tích, phiên giao dịch ngày 26/12 được xem là một "bài kiểm tra tâm lý" nhà đầu tư. Việc VN-Index "rút chân" thành công từ vùng dưới 1.700 điểm với thanh khoản cao là tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy khả năng hình thành đáy ngắn hạn quanh vùng này.