VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

(VTC News) -

Thực tế, VN-Index có lúc mất gần 20 điểm, tuy nhiên trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), chỉ số VN-Index đột ngột đảo chiều tăng hơn 10 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,67 điểm (0,60%) lên 1.782,82 điểm. Thanh khoản đạt hơn 808 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 25.236 tỷ đồng.

Đây là phiên tăng thứ năm liên tiếp, giúp chỉ số chứng khoán tăng lên sát mốc tâm lý 1.800 điểm và lập kỷ lục mới.

Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn lệch về phía tiêu cực khi số mã giảm chiếm ưu thế. Toàn sàn HoSE ghi nhận 144 mã tăng, 169 mã giảm và 59 mã đứng giá.

VN-Index hôm nay 24/12 lập đỉnh mới. (Ảnh chụp màn hình)

Động lực tăng của VN-Index chuyển từ cổ phiếu Vingroup (VIC) sang Vinhomes (VHM). Trong khi VIC giảm 0,1%, VHM tăng gần hết biên độ lên 122.800 đồng, đóng góp hơn 7 điểm cho chỉ số chung.

Trong nhóm VN30 có 18 mã tăng, 11 mã giảm và 1 mã đứng giá. VN30-Index tăng 10,26 điểm (0,51%) lên 2.023,13 điểm.

Nhóm ngân hàng có trạng thái giao dịch tốt nhất phiên hôm nay. Sacombank tăng gần 5% lên 58.700 đồng.

Trong nhóm chứng khoán, sắc xanh tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, VCI và HCM. Mức tăng phổ biến dao động 1 - 3%.

Nhóm bán lẻ ghi nhận sự hồi phục tích cực về cuối phiên, đáng chú ý PNJ tăng 2,57%; MWG tăng 0,57% lên 88.000 đồng - mức cao kỷ lục.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản có diễn biến phân hóa. Toàn ngành tăng 1,12% phần lớn do tác động của VHM, trong khi nhiều cổ phiếu midcap như NLG, CEO, DIG, DXG… sau khi tăng khá tốt trong phiên sáng bị bán trở lại, lùi về quanh mốc tham chiếu.

Bên cạnh đó, áp lực bán xuất hiện ở một số nhóm ngành như vận tải (-1,29%), tiêu dùng (-0,46%) và năng lượng (-0,46%), nguyên vật liệu (-0,74%).

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 2,87 điểm (1,12%) xuống 252,6 điểm. Toàn sàn có 69 mã tăng, 74 mã giảm và 56 mã đứng giá. UPCom-Index giảm 0,05 điểm, còn 119,9 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt trên 27.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng 4 phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân gần 3.300 tỷ đồng, trong khi bán ra khoảng 2.200 tỷ đồng.