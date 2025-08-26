VN-Index bật tăng gần 50 điểm sau hai phiên lao dốc

(VTC News) -

Đóng cửa phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng 6,14 điểm lên 1.620,17 điểm. HNX-Index tăng 0,96 điểm lên 267,54 điểm. UpCom-Index đứng vững ở 108,58 điểm. Trong đó, hàng loạt cổ phiếu bất động sản đồng loạt tăng như VHM, DIG, KDH, VRE, VIC...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa rõ nét giữa một số mã hồi phục như SHB, MBB, ACB, TCB, MSB...và nhóm giảm sâu như LPB, TPB, VCB, VPB...

VN-Index tăng gần 50 điểm trong phiên chiều 26/8. (Ảnh chụp màn hình)

Sang phiên chiều, đà tăng bất ngờ được nới rộng. Lúc 14h17, VN-Index tăng mạnh 38,94 điểm (tương đương 2,41%) lên mức 1.653,40 điểm. Toàn sàn HoSE ghi nhận 268 mã tăng, áp đảo so với 56 mã giảm và 40 mã đứng giá. Trong nhóm VN30, 29 mã tăng và 1 mã giảm. VN30-Index tăng 51,25 điểm (2,9%) lên 1.836,13 điểm. Các mã tăng mạnh, trắng bên bán như SHB, SSI, VHM.

Chưa đầy 10 phút sau (lúc 14h26), VN-Index tăng 48,31 điểm lên 1.662,43 điểm. Toàn bộ 30 mã trong rổ VN đều tăng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 7,88 điểm (3%) lên 274,56 điểm. UpCom-Index tăng 0,81 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 37.000 tỷ đồng.