VisionWave - cầu nối công nghệ Hàn Quốc và sản xuất thông minh Việt Nam

Sau khi Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 khép lại, VisionWave trở thành điểm nhấn trong nhóm doanh nghiệp công nghệ góp phần thúc đẩy sản xuất thông minh tại Việt Nam. Với chuyên môn sâu trong thị giác máy (vision solutions) và linh kiện tự động hóa nhà máy, VisionWave đang mở rộng hợp tác để mang các giải pháp công nghiệp hiện đại đến gần hơn với doanh nghiệp Việt.

Ông Anthony Nguyen, CEO VisionWave, tại văn phòng công ty ở Việt Nam.

Thành lập tại Việt Nam với sự hợp tác chiến lược cùng ConnectedInsight (Hàn Quốc) và EYEON, VisionWave hướng đến mục tiêu trở thành cầu nối giữa công nghệ Hàn Quốc và quá trình chuyển đổi số trong công nghiệp Việt Nam. Theo ông Anthony Nguyen, Tổng Giám đốc VisionWave, Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất phát triển nhanh nhất khu vực. “Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt trong hành trình hiện đại hóa nhà máy và nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ thị giác và tự động hóa”, ông chia sẻ.

Tại Diễn đàn, VisionWave giới thiệu các sản phẩm chủ lực từ ba thương hiệu đối tác lớn: LINGCHEN, SINCEVISION và EYEON. Đây là những thiết bị nền tảng cho hệ thống tự động hóa, giúp tích hợp toàn diện giữa cơ khí, điều khiển và thị giác máy. Các giải pháp của VisionWave có thể tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhiều lĩnh vực sản xuất như điện tử, hiển thị, pin năng lượng và bán dẫn.

Khác với các nhà cung cấp chỉ tập trung vào phần mềm hoặc phần cứng, VisionWave cung cấp giải pháp tích hợp trọn gói – từ thuật toán thị giác, thiết bị điều khiển đến mô-đun cơ khí. Cách tiếp cận toàn diện này giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm lỗi và tiết kiệm chi phí vận hành.

Nhờ hiệu suất ổn định và giá thành cạnh tranh, sản phẩm của VisionWave đã được nhiều tập đoàn lớn như Foxconn, BOE và CATL ứng dụng trong dây chuyền sản xuất. Tại Việt Nam, công ty đang hợp tác với các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc và các đối tác tích hợp hệ thống để triển khai giải pháp tùy chỉnh theo yêu cầu từng nhà máy.

Mô hình hợp tác công nghệ giữa ConnectedInsight, EYEON và VisionWave.

Theo ông Anthony Nguyen, Việt Nam không chỉ là thị trường mà còn là nơi VisionWave hướng tới hợp tác phát triển dài hạn. “Chúng tôi không chỉ mang công nghệ đến Việt Nam, mà muốn cùng Việt Nam phát triển công nghệ. VisionWave cam kết đào tạo kỹ sư, chuyển giao tri thức và xây dựng năng lực kỹ thuật bản địa”, ông khẳng định.

Từ nay đến năm 2030, VisionWave đặt mục tiêu xây dựng trung tâm kỹ thuật và dịch vụ tại Việt Nam, tạo nền tảng cho chuyển giao công nghệ và phát triển đội ngũ kỹ sư địa phương. Bên cạnh đó, công ty sẽ mở rộng hoạt động sang các thị trường tiềm năng trong khu vực như Thái Lan và Indonesia, hướng tới hình thành mạng lưới hỗ trợ công nghiệp Đông Nam Á.

Phòng trưng bày giải pháp tự động hóa và thị giác máy của VisionWave tại Việt Nam.

VisionWave đánh giá Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của kỷ nguyên sản xuất thông minh, khi các công nghệ như AI, IoT và tự động hóa công nghiệp ngày càng đóng vai trò chủ chốt. “Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc và tinh thần sáng tạo của kỹ sư Việt Nam sẽ tạo nên thế hệ giải pháp tự động hóa mới, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực”, ông Anthony Nguyen nhấn mạnh.

Sau thành công tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, VisionWave mong muốn mở rộng hợp tác với các trường đại học kỹ thuật, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước nhằm xây dựng chuỗi giá trị công nghiệp thông minh. Mục tiêu của công ty là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng đến nền sản xuất hiện đại, bền vững và mang bản sắc Việt Nam.

“VisionWave cam kết trở thành đối tác công nghệ tin cậy, cùng Việt Nam kiến tạo tương lai sản xuất thông minh trong kỷ nguyên AI”, ông Anthony Nguyen khẳng định.