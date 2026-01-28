Virus Nipah và COVID-19 giống và khác nhau thế nào?

(VTC News) -

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt - Quản lý Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, virus Nipah virus và COVID-19 đều là những tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong của virus Nipah khoảng 40 - 75%.

Trong khi đó, COVID-19 khiến hơn 2 triệu người ở riêng Châu Âu không qua khỏi. Những số liệu này phản ánh rõ tầm quan trọng của việc phân biệt chính xác Nipah virus và Covid để đánh giá đúng mức độ nguy hiểm, phạm vi lây lan và lựa chọn biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Virus Nipah và virus COVID-19 giống nhau ở điểm nào?

- Virus Nipah và virus COVID-19 đều là những tác nhân gây bệnh nguy hiểm.

- Ổ chứa tự nhiên chủ yếu là loài dơi

- Lây từ người sang người

- Người mắc bệnh do 2 virus này có thể tử vong.

Sự khác nhau giữa virus Nipah và COVID-19