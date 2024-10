Vĩnh Phúc thu hơn 3.200 tỷ đồng từ du lịch trong 9 tháng

(VTC News) -

Ngày 8/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 34 để bàn, cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

9 tháng năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen, trong đó nhiều khó khăn chưa có tiền lệ.

Trước bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thống nhất quan điểm chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, triển khai các chính sách tiền tệ, tín dụng, chính sách thuế nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Khu du lịch Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu có mức tăng khá hơn so với cùng kỳ năm 2023, đặc biệt, có một số chỉ tiêu đạt hoặc vượt mục tiêu kế hoạch năm 2024.

Cụ thể, GRDP quý III tăng 10,62% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 10 toàn quốc, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,95%, đạt mục tiêu kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng gần 13%. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 20.500 tỷ đồng, đạt gần 65% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.400 tỷ đồng, đạt 57,3%, cao hơn bình quân chung của cả nước, xếp thứ 2/11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.

Toàn tỉnh đón hơn 8,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 13,7% so với cùng kỳ, doanh thu ngành du lịch đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng phát triển; an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Ước tính 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 18.000 lao động, đạt 105,9% kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông làm rõ một số khó khăn, thách thức cũng như các dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2024.

Để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ông Trần Duy Đông cho biết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; sớm ban hành giá bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, giá thuê đất theo Luật Đất đai; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tạo đà nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách…

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

Cùng với đó, Bí thư Dương Văn An yêu cầu bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành trên 95% trong năm 2024; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sớm hoàn thành các công trình, dự án có tính lan tỏa; sớm thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán;

Các cấp, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện, ban hành các quy hoạch theo thẩm quyền, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030; ban hành các quy định để triển khai các luật mới được Quốc hội thông qua; quyết liệt chỉ đạo xây dựng các nhà máy xử lý rác thải; tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là các lĩnh vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cũng thống nhất với nội dung các tờ trình trong lĩnh vực đầu tư công, đồng thời, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, lựa chọn kỹ danh mục các dự án cần điều chỉnh, cắt, giảm vốn. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai minh bạch, tránh tình trạng đầu tư kéo dài, kém hiệu quả.