Vĩnh Phúc có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 18/10, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, đồng thời miễn nhiệm một phó chủ tịch HĐND tỉnh, bầu một phó chủ tịch HĐND tỉnh và hai phó chủ tịch UBND tỉnh.

Với số phiếu tín nhiệm rất cao, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu ông Nguyễn Khắc Hiếu, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc và bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã bỏ phiếu bầu uỷ viên UBND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Chí Giang, Giám đốc Sở Xây dựng; bà Đỗ Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Tài chính; ông Hoàng Long Biên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Ngô Chí Tuệ.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Hiếu và bà Phùng Thị Kim Nga được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đinh Ngọc Huân để ông Huân nhận nhiệm vụ mới.

HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Thanh Hải, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT và ông Bùi Hồng Đô, nguyên Giám đốc Sở VH,TT&DL do chuyển công tác khác.

Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết nỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2024 - 2025.

Với việc thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2024 - 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh thứ 9 trong cả nước thực hiện miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với an sinh xã hội.

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập và ngoài công lập, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong năm học 2024 - 2025 khoảng 142 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.

Từ các năm học tiếp theo, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh theo khung học phí mới và ổn định ngân sách giai đoạn 2025 - 2028.