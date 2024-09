VinFast VF 7 - lựa chọn đáng tiền trong phân khúc SUV hạng C

(VTC News) -

Sức mạnh VF 7 trong phân khúc C-SUV

Theo các chuyên gia và người dùng, một điểm nhấn không thể không nhắc tới khi nói về VF 7 là hiệu suất vận hành của mẫu xe điện VinFast.

Cụ thể, VF 7 bản Plus có công suất tối đa lên tới 260 kW, tương đương 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống động cơ “chiến binh” này đem lại cho chủ nhân VF 7 trải nghiệm lái đầy phấn khích với khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 5,8 giây.

Nhiều trang bị an toàn và tiện nghi trong phân khúc

VinFast VF 7 còn thuyết phục người dùng bằng hàng loạt công nghệ an toàn từ cơ bản đến cao cấp.

Hãng xe Việt trang bị cho VinFast VF 7 số lượng túi khí nhiều hàng đầu phân khúc SUV cỡ C, lên đến 8 túi khí (phiên bản Plus).

Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật… VF 7 Plus cũng sở hữu gói công nghệ hỗ trợ người lái nâng cao ADAS của VinFast với trên 20 tính năng, bao gồm cả những tính năng cấp độ 2 như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên cao tốc... Các trang bị an toàn này được đánh giá là vượt xa các xe cùng phân khúc, thường chỉ được trang bị những tính năng cơ bản.

Nhận xét về VinFast VF 7 Plus, anh Tùng Anh - kênh vlog Trắng Auto nhận xét, hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS của VF 7 rất vượt trội. VinFast VF 7 có hơn 20 tính năng hỗ trợ lái. Camera 360 ở VF 7 cũng rất hoàn hảo.

Dù có hàm lượng công nghệ cao nhưng hầu hết người dùng đánh giá điều khiển VF 7 không hề khó ngay cả với người lần đầu lái xe điện. Trong khoang lái VF 7, việc điều khiển các chức năng trên xe được tích hợp trên màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch, cùng trợ lý ảo tiếng Việt hỗ trợ người dùng.

Cùng đó là loạt trang bị đậm chất tương lai như màn hình hắt kính lái (HUD – bản Plus), dãy nút bấm chuyển số dạng phím piano. Đặc biệt, gói tính năng thông minh VF Connect, vốn được ví như DNA của xe điện VinFast, có thể được nâng cấp, bổ sung theo thời gian nên “xe càng đi càng thông minh”.

Thời điểm tốt để mua VF 7, ưu đãi tới 142 triệu đồng

Hiện tại, phiên bản VF 7S có giá 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 triệu đồng (đã bao gồm pin); bản Plus có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin).

Một ưu thế rõ rệt của VinFast VF 7 là xe điện được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ nên chủ xe VF 7 sẽ tiết kiệm được từ 85 – 147 triệu đồng…

Mức tiết kiệm sẽ càng lớn khi hiện tại, VinFast đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí sở hữu, chi phí vận hành đến mức tối đa.

Cụ thể, chủ xe VF 7 mua xe từ ngày 20/8 đến 30/11 được tặng ưu đãi 6% giá bán xe, tương đương 50% lệ phí trước bạ, cùng với 10 triệu đồng để sử dụng trong ví VinClub.

Đồng thời, chủ xe còn được hưởng các chính sách của chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” như miễn phí sạc cho tới hết ngày 1/7/2025, miễn phí gửi xe dưới 5 tiếng, ưu tiên đỗ tại các điểm thuộc tập đoàn Vingroup tới hết ngày 1/7/2026...

Đặc biệt, từ ngày 1/9, nếu lựa chọn quy đổi toàn bộ quyền lợi được hưởng trên sang tiền mặt, chủ xe có thể nhận ưu đãi lên tới hơn 142 triệu đồng.

“Xe điện có chi phí vận hành, bảo dưỡng tiết kiệm, càng đi càng rẻ. Mua xe thời điểm này lại đang được ưu đãi hàng loạt, trang bị ngon hơn hẳn mà giá tốt thế thì không phải nghĩ”, anh Nguyễn Minh (Hà Nội) chia sẻ một trong những lý do chốt cọc chiếc VinFast VF 7 Plus.