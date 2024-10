VinFast VF 6 thắng 2 giải thưởng quan trọng tại Better Choice Awards 2024

(VTC News) -

Trang bị vượt phân khúc, hoàn hảo cho người mới

Tối 2/10, gala trao giải Better Choice Awards (BCA) 2024 chính thức diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC Hòa Lạc). Tại sự kiện này, trong hạng mục Car Choice Awards, VinFast VF 6 xuất sắc giành được hai giải thưởng “Xe năng lượng xanh tiên phong” và “Xe quốc dân cho người mới”.

Trong khi “Xe quốc dân cho người mới” vinh danh những mẫu xe có mức giá hợp lý, vượt trội về vận hành, an toàn, tiện nghi, chi phí sử dụng tiết kiệm thì “Xe năng lượng xanh tiên phong” nhấn mạnh thêm yếu tố thân thiện với môi trường. Trong cả 2 hạng mục, VF 6 đều cho thấy sự vượt trội, đặc biệt là so với các mẫu xe xăng cùng “bảng xếp hạng”.

Riêng tại hạng mục bình chọn của giải “Xe quốc dân cho người mới”, VF 6 nhận được tới gần 15.000 lượt bình chọn.

Thực tế, việc VF 6 giành bộ đôi giải thưởng không gây bất ngờ cho người theo dõi, bởi từ thời điểm ra mắt ở Việt Nam, VinFast VF 6 liên tục nhận được đánh giá cao từ các chủ xe và giới chuyên gia.

Anh Lê Đức (Hà Nội), chủ xe VF 6 cho rằng mẫu B-SUV của VinFast xứng đáng là mẫu xe quốc dân cho những người mua xe lần đầu bởi mức giá phù hợp trong khi xe có nhiều trang bị, tiện nghi đáng tiền.

Cụ thể, VinFast VF 6 Plus sử dụng động cơ điện công suất lên tới 210 mã lực, con số này gấp 1,5-2 lần so với các đối thủ, thậm chí hơn cả những mẫu xe thuộc phân khúc C. Vào bên trong, xe có màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch, màn hình HUD, lọc không khí, trợ lý ảo ViVi…

Một trong những điểm “ăn tiền” nhất trên mẫu VinFast VF 6 theo anh Đức là gói công nghệ ADAS. Các tính năng đáng chú ý bao gồm: hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2), hỗ trợ giữ làn, giám sát hành trình thích ứng… Tất cả đều giúp cho mọi hành trình trở nên thoải mái và an toàn hơn.

Ngoài ra, là một mẫu xe hạng B, VinFast VF 6 có kích thước phù hợp với việc di chuyển trong đô thị mỗi ngày để đi làm, đưa đón con đi học, đi siêu thị hay dạo phố cuối tuần. Với những gia đình sở hữu ô tô lần đầu, đây là yếu tố quan trọng, tác động mạnh mẽ đến quyết định mua xe.

Chi phí rẻ đến bất ngờ

Không chỉ sở hữu nhiều công nghệ vượt trội, lý do VF 6 thuyết phục người dùng Việt cũng như hội đồng thẩm định là chi phí “nuôi xe” rất rẻ.

“Khi sử dụng chiếc xe cũ, chi phí sử dụng mỗi tháng của tôi lên đến 7-8 triệu đồng. Từ khi chuyển qua VinFast VF 6, con số này chỉ còn khoảng 2 triệu đồng”, anh Đỗ Hoàng Thái Bảo, đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Đặc thù công việc của anh Bảo cần di chuyển2.000-3.000 km mỗi tháng, chi phí “nuôi xe” là vấn đề anh rất quan tâm khi chọn mua một mẫu xe mới. Do đó, khả năng tiết kiệm chi phí của VF 6 được anh Bảo đánh giá cao.

Sau hơn 16.000 km lăn bánh cùng VinFast VF 6, anh mới chỉ phải đi bảo dưỡng xe một lần với số tiền chỉ là 324.000 đồng. Anh Bảo chia sẻ: “Thực sự rất bất ngờ, tôi không nghĩ bảo dưỡng VF 6 rẻ đến vậy”.

Xe quốc dân với khả năng sở hữu dễ dàng

Theo nhiều người dùng, VF 6 nhận được điểm lượt bình chọn và điểm cao từ hội đồng còn bởi khả năng tiếp cận dễ dàng – một trong những tiêu chí quan trọng để làm nên một yếu tố “quốc dân” cũng như mẫu xe năng lượng xanh tiên phong.

Mức giá niêm yết từ 675 triệu của VF 6 vốn đã được đánh giá là hợp lý trong phân khúc B-SUV. Tuy nhiên, những chính sách tốt của VinFast giúp chi phí sở hữu của người dùng thấp hơn con số trên từ 95 – 108 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là giá trị quy đổi từ loạt ưu đãi đáng giá của VinFast dành cho VF 6 như hỗ trợ tài chính tương đương với 50% lệ phí trước bạ (áp dụng tới 30/11), tặng 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub, sạc xe miễn phí trong 1 năm và gửi xe miễn phí trong 2 năm...

Thêm vào đó, là một mẫu xe thuần điện, người sở hữu VF 6 không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Chính phủ. Như vậy, sau khi hoàn thiện các thủ tục để lăn bánh, số tiền mà người dùng phải bỏ ra chỉ từ hơn 600 triệu đồng, tương đương mức tiền để các mẫu xe hạng A “xuống đường”.

Với những ưu điểm vượt trội về trang bị, tiết kiệm chi phí vận hành lẫn chi phí sở hữu, không khó để hiểu vì sao VF 6 tiếp tục là mẫu xe được vinh danh tại BCA 2024, sau khi giành được danh hiệu “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” vào năm 2023. Cùng năm, VF 6 cũng được xướng tên là mẫu “xe của năm” trong phân khúc crossover hạng B tại giải thưởng Car Awards.