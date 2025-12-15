Vinataba 2025: Giữ nhịp thị trường, củng cố nền tảng

(VTC News) -

Năm 2025, ngành thuốc lá Việt Nam tiếp tục vận động trong môi trường nhiều sức ép. Nhu cầu tiêu dùng thuốc lá hợp pháp có xu hướng chững lại, phản ánh tác động của chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng như sự thay đổi dần trong hành vi tiêu dùng. Cùng với đó, các doanh nghiệp trong ngành phải đối mặt với chi phí sản xuất gia tăng. Giá nguyên liệu, vật tư, chi phí logistics và chi phí tuân thủ pháp luật đều có xu hướng tăng, trong khi dư địa điều chỉnh giá bán bị thu hẹp.

Vinataba tập trung ổn định sản xuất – kinh doanh và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, tình trạng thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, chiếm tỷ trọng đáng kể trên thị trường. Điều này tạo áp lực cạnh tranh không bình đẳng đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hợp pháp trong nước.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng trưởng sản lượng không còn là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, nhiều doanh nghiệp, trong đó có Vinataba, chuyển trọng tâm sang ổn định thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Vinataba “giữ nhịp” sản xuất, bám sát nhu cầu thị trường

Trước những biến động của thị trường, Vinataba trong năm 2025 lựa chọn chiến lược điều hành thận trọng. Tổng công ty duy trì quy mô sản xuất ở mức hợp lý, bám sát nhu cầu tiêu thụ thực tế, hạn chế tình trạng tồn kho và áp lực vốn lưu động.

Kế hoạch sản xuất được điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, thay vì duy trì công suất cao như các năm trước. Cách tiếp cận này giúp Vinataba giảm rủi ro trong bối cảnh tổng cầu không tăng, thậm chí có dấu hiệu suy giảm ở một số phân khúc.

Theo các đánh giá tổng hợp, sản lượng và doanh thu của Vinataba trong năm 2025 cơ bản ổn định so với năm trước, chỉ biến động nhẹ. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, việc giữ được mặt bằng kết quả kinh doanh được xem là nỗ lực đáng ghi nhận.

Về thị trường, Vinataba tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong phân khúc thuốc lá hợp pháp nội địa. Khi quy mô thị trường thu hẹp, việc duy trì thị phần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định dài hạn của doanh nghiệp.

Thay vì mở rộng hệ thống phân phối, Vinataba tập trung củng cố các kênh hiện hữu, kiểm soát chặt dòng hàng và nâng cao hiệu quả từng điểm bán. Đồng thời, doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát thị trường, góp phần hạn chế tác động của thuốc lá nhập lậu.

Trên phương diện tài chính, Vinataba tiếp tục hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo kế hoạch. Trong nhiều năm qua, tổng công ty luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách, và năm 2025 không nằm ngoài xu hướng đó.

Một điểm nhấn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của Vinataba năm 2025 là công tác kiểm soát chi phí. Trước áp lực chi phí gia tăng, tổng công ty triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí gián tiếp, rà soát định mức nguyên liệu và tối ưu hóa khâu logistics.

Quản trị dòng tiền được đặt lên hàng đầu. Vinataba chú trọng cân đối dòng tiền từ hoạt động sản xuất – kinh doanh, kiểm soát chặt công nợ và hạn chế phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn. Việc quản lý tồn kho theo hướng tinh gọn giúp giảm áp lực tài chính và nâng cao tính chủ động trong điều hành.

Trong bối cảnh biên lợi nhuận toàn ngành chịu sức ép, cách tiếp cận này giúp Vinataba duy trì hiệu quả tài chính ở mức chấp nhận được, tạo “vùng đệm” cho các biến động bất lợi của thị trường.

Song song với hoạt động sản xuất – kinh doanh, Vinataba tiếp tục triển khai tái cơ cấu theo hướng tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị. Các khâu trung gian được rà soát, sắp xếp lại nhằm giảm chi phí cố định và tăng tính linh hoạt trong điều hành.

Trong đầu tư, Vinataba ưu tiên các dự án có khả năng nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí. Các hạng mục đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp được hạn chế hoặc giãn tiến độ, phù hợp với bối cảnh thị trường không thuận lợi.

Ở lĩnh vực công nghệ, tổng công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất theo hướng tự động hóa, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý. Dù hiệu quả chưa thể hiện ngay trong ngắn hạn, đây được xem là nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thách thức còn lớn, mục tiêu là phát triển bền vững

Bước sang năm 2026, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tiếp tục đối mặt với bối cảnh thị trường nhiều sức ép, khi dư địa tăng trưởng của ngành thuốc lá ngày càng thu hẹp, trong khi yêu cầu về quản trị, tuân thủ chính sách và hiệu quả hoạt động ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, Vinataba xác định năm 2026 là năm củng cố nền tảng, tập trung triển khai các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả và tăng khả năng thích ứng.

Trọng tâm đầu tiên trong định hướng năm 2026 của Vinataba là ổn định sản xuất gắn với thị trường. Tổng công ty dự kiến tiếp tục điều hành sản xuất theo nhu cầu thực tế, hạn chế chạy theo sản lượng. Kế hoạch sản xuất được xây dựng linh hoạt theo quý, nhằm kiểm soát tồn kho và giảm áp lực vốn lưu động. Việc giữ ổn định thị phần trên thị trường hợp pháp trong nước tiếp tục được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Sản xuất thuốc lá điếu tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn (thành viên của Vinataba).

Vinataba đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn. Trong năm 2026, tổng công ty tập trung rà soát toàn bộ các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí gián tiếp và chi phí logistics, để có giải pháp tiết giảm phù hợp. Công tác quản trị dòng tiền tiếp tục được siết chặt, kiểm soát công nợ và hạn chế sử dụng vốn ngắn hạn cho các nhu cầu đầu tư dài hạn.

Một nhóm giải pháp quan trọng khác là đẩy mạnh tái cơ cấu gắn với đổi mới quản trị. Vinataba dự kiến tiếp tục tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo chức năng giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Trách nhiệm của người đứng đầu được gắn chặt hơn với kết quả sản xuất – kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao tính kỷ luật và hiệu quả điều hành trong toàn hệ thống.

Vinataba định hướng triển khai các dự án có trọng tâm, trọng điểm trong năm 2026. Ưu tiên hàng đầu là các hạng mục nâng cấp dây chuyền sản xuất theo hướng tự động hóa, tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng. Song song với đó, tổng công ty tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, từ kế toán, nhân sự đến điều hành sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí quản lý.

Tổng công ty dự kiến tập trung củng cố hệ thống phân phối hiện hữu, nâng cao hiệu quả từng kênh bán hàng, thay vì mở rộng dàn trải. Việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm bảo vệ thị trường hợp pháp và giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, Vinataba cũng nhìn nhận rõ những thách thức lớn trong năm 2026. Áp lực từ chính sách thuế và các quy định liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá có thể tiếp tục ảnh hưởng đến sức mua và chi phí tuân thủ. Bên cạnh đó, yêu cầu về chuyển đổi số và nâng cao năng suất đặt ra bài toán cân đối nguồn lực trong bối cảnh đầu tư cần được thực hiện thận trọng.

Trong bối cảnh đó, Vinataba xác định kiên định định hướng phát triển thận trọng, lấy hiệu quả và bền vững làm trọng tâm. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất, tài chính, quản trị và công nghệ trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp tổng công ty nâng cao khả năng thích ứng, giữ vững vai trò doanh nghiệp chủ lực của ngành thuốc lá trong nước.